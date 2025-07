Antonio Valencia, exjugador del Manchester United y de la Selección de Ecuador, fue protagonista de un gesto conmovedor al ayudar a un joven que atravesaba una situación emocional delicada.

Este martes 29 de julio, el ‘Toño’ Valencia compartió en sus redes sociales un momento que, según sus propias palabras, lo marcó profundamente.

En el video publicado, se lo puede ver dialogando con un joven que se encontraba en una situación de vulnerabilidad en un puente, acompañado por agentes de la Policía Nacional.

Más noticias:

El fundador del Club Deportivo AV25, equipo de Segunda Categoría de Pichincha, relató que, al ver lo que ocurría, no dudó en detener su vehículo y acercarse con la intención de brindar apoyo.

“Me bajé del vehículo y me acerqué a él. Yo no lo salvé, pero intenté hablar con él. Gracias a Dios me reconoció e intenté darle unas palabras de motivación. Fue muy duro. Por fortuna llegaron sus familiares y decidió no continuar con esa decisión”, escribió Valencia.

Conmovido por lo ocurrido, ‘Toño’ aprovechó el espacio para enviar un mensaje sobre la importancia del bienestar emocional y la salud mental.

“Cuidemos de nosotros mismos por favor, nuestra mente, nuestros corazones, la salud mental es muy importante, cuidemos de todo esto por favor. La vida es muy frágil”, escribió en la parte final de su publicación.

El gesto de Antonio Valencia no pasó desapercibido. Andreas Pereira, jugador brasileño del Fulham y excompañero suyo en el Manchester United, elogió su actitud en redes.

“Grande, hermano. Siempre intentando ayudar a otros”, escribió.

Antonio Valencia busca el ascenso

El equipo AV25, fundado y dirigido por Antonio Valencia, busca el título de la Segunda Categoría de Pichincha, el primer paso antes de enfocarse en su verdadero objetivo: ascender a la Serie B al final de esta temporada.

Sin embargo, el panorama no es sencillo. El conjunto del ‘Toño’ marcha segundo en el Grupo B con 7 puntos, detrás de Deportivo Quito, que lidera con 10 unidades y realiza una campaña impecable.

Aún restan dos jornadas para intentar alcanzar la final provincial. En caso de no lograrlo, el equipo de Valencia buscará su clasificación al Torneo de Ascenso Nacional, donde seguirá luchando por su gran meta: llegar al fútbol profesional ecuatoriano.

El Confesionario Antonio Valencia