Willian Pacho renovó con el París Saint-Germain hasta 2031

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

El París Saint-Germain anunció este viernes 4 de septiembre la renovación de varios integrantes de su plantilla, entre ellos el ecuatoriano Willian Pacho, quien extendió su contrato con el conjunto parisino hasta junio de 2031.

El anuncio se realizó a través de las plataformas oficiales del club y también tuvo un momento especial en el Parque de los Príncipes, en la previa del encuentro frente al AS Mónaco.

Antes del inicio del partido, los integrantes del equipo que extendieron sus contratos saltaron al terreno de juego con camisetas que mostraban el año hasta el que quedaron vinculados con el PSG.

Entre ellos estuvo Pacho, que aseguró su futuro en París después de convertirse en una pieza importante de la defensa desde su llegada al club en 2024.

La ceremonia también incluyó la renovación del entrenador Luis Enrique, como parte de la continuidad del proyecto deportivo del conjunto francés.

Willian Pacho amplió su contrato con el PSG hasta 2031

La renovación representa una ampliación de dos años respecto al contrato que Pacho firmó cuando llegó al París Saint-Germain.

El defensor ecuatoriano aterrizó en Francia durante el mercado de fichajes de 2024 procedente del Eintracht Frankfurt y quedó inicialmente vinculado al conjunto parisino hasta junio de 2029.

Ahora, su nuevo acuerdo se extenderá hasta junio de 2031.

Pacho necesitó poco tiempo para consolidarse en el equipo. Desde su primera temporada comenzó a tener continuidad y se convirtió en una de las piezas habituales de la última línea.

Su rendimiento durante las siguientes campañas terminó por afianzarlo dentro de un proyecto que vivió una de las etapas más exitosas de la historia del club.

A sus 24 años, el nuevo contrato permitirá que el ecuatoriano permanezca en París durante varios de los próximos años de su carrera.

¿Cuánto pagó PSG por Willian Pacho?

PSG incorporó a Pacho después de su etapa en el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga.

Según las cifras reportadas cuando se concretó la operación, el conjunto francés realizó una inversión cercana a los 45 millones de dólares para ficharlo.

El traspaso representó un nuevo salto en la carrera del ecuatoriano, que anteriormente había jugado en Independiente del Valle y Royal Antwerp antes de llegar al fútbol alemán.

Su crecimiento continuó en París hasta convertirse en uno de los futbolistas con mayor protagonismo de la Selección de Ecuador en el fútbol europeo.

Los números de Willian Pacho con el PSG

Desde su llegada al conjunto parisino, Pacho acumula, según las estadísticas proporcionadas, 106 partidos oficiales.

En ese periodo registra:

106 partidos.

Dos goles.

Tres asistencias.

Sin embargo, su etapa en París también está marcada por los títulos conseguidos.

El defensor ha formado parte de uno de los ciclos más exitosos del PSG y acumula 10 trofeos, de acuerdo con los datos proporcionados.

Entre ellos destacan dos títulos de la UEFA Champions League.

Pacho hizo historia al convertirse en el primer futbolista ecuatoriano en conquistar la Champions League, antes de volver a levantar el principal torneo de clubes de Europa.