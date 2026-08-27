Pacho, Hincapié y Ordóñez conocen sus rivales en Champions

La UEFA Champions League ya cuenta con todos sus equipos y cinco ecuatorianos estarán presentes en la edición de 2026. El Arsenal de Piero Hincapié, el PSG de Willian Pacho, el Borussia Dortmund de Justin Lerma, el Stuttgart de Jeremy Arévalo y el Brujas de Joel Ordóñez serán los presentes y conocieron sus rivales durante este jueves 27 de agosto.
El sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-2027 se realizó en Mónaco. Participaron 36 clubes, divididos en cuatro bombos de nueve equipos según su coeficiente UEFA. A diferencia del antiguo formato de grupos, en desuso desde hace dos temporadas, todos los equipos disputan ocho partidos ante ocho rivales distintos.
Cada club se enfrentará a dos equipos de cada bombo, incluido el suyo: uno como local y otro como visitante. El procedimiento combinó el sorteo físico de los clubes con un sistema automatizado que asignó los rivales, localías y respetó las restricciones. Los equipos de una misma federación no podían cruzarse en esta fase y cada club podría enfrentar, como máximo, a dos rivales de otro mismo país.
Todos los participantes compartirán una única tabla de posiciones. Después de ocho fechas, los ocho primeros avanzarán directamente a los octavos de final; los ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto disputarán los ‘playoffs’ y los que terminen desde la posición 25 quedarán eliminados. La fase liga comenzará el 8 de septiembre de 2026.
El PSG de Willian Pacho llegó como el gran referente de la Champions: es bicampeón vigente, después de superar al Arsenal por penales en la final de 2026, y también conquistó la Ligue 1 la temporada pasada. Los parisinos estuvieron en el bombo 1 y comenzarán la defensa de una corona que ya ganaron de forma consecutiva en 2025 y 2026.
El Arsenal de Piero Hincapié también partió desde el bombo 1 y viene de una campaña histórica. Los ‘Gunners’ ganaron la Premier League 2025-2026 después de 22 años y quedaron a una tanda de penales de conquistar su primera Champions, precisamente ante el PSG. Además, iniciaron esta temporada con la Community Shield tras golear 3-0 al Manchester City.
El Brujas de Joel Ordóñez aparecía en el bombo 2. En la Champions anterior superó la fase liga, donde incluso empató 3-3 con Barcelona y goleó 3-0 al Marsella, pero cayó ante Atlético de Madrid en los ‘playoffs’ previos a octavos. Volvió a la fase principal, inclusive, con la posibilidad de cruzarse con los clubes de Pacho o Hincapié.
Willian Pacho – PSG: Barcelona (L), Manchester City (V), Roma (L), Aston Villa (V), Galatasaray (L), Villarreal (V), Slovan Bratislava (L) y Como (V).
Piero Hincapié – Arsenal: Real Madrid (L), Bayern Múnich (V), Borussia Dortmund (L), Real Betis (V), Lille (L), Napoli (V), Sabah (L) y Slavia Praga (V).
Joel Ordóñez – Brujas: Liverpool (L), Inter (V), Aston Villa (L), PSV (V), Bodø/Glimt (L), Napoli (V), Lens (L) y Stuttgart (V).
Justin Lerma – Borussia Dortmund: Inter (L), Arsenal (V), Real Betis (L), Aston Villa (V), Villarreal (L), Bodø/Glimt (V), AEK Atenas (L) y Sabah (V).
Jeremy Arévalo – Stuttgart: Atlético de Madrid (L), Inter (V), Club Brugge (L), PSV (V), Lille (L), Galatasaray (V), Viking (L) y Slovan Bratislava (V).