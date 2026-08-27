Pacho, Hincapié y Ordóñez conocen sus rivales en Champions

La UEFA Champions League ya cuenta con todos sus equipos y cinco ecuatorianos estarán presentes en la edición de 2026. El Arsenal de Piero Hincapié, el PSG de Willian Pacho, el Borussia Dortmund de Justin Lerma, el Stuttgart de Jeremy Arévalo y el Brujas de Joel Ordóñez serán los presentes y conocieron sus rivales durante este jueves 27 de agosto.

El sorteo de la UEFA Champions League 2026 para los futbolistas ecuatorianos

El sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-2027 se realizó en Mónaco. Participaron 36 clubes, divididos en cuatro bombos de nueve equipos según su coeficiente UEFA. A diferencia del antiguo formato de grupos, en desuso desde hace dos temporadas, todos los equipos disputan ocho partidos ante ocho rivales distintos.

Cada club se enfrentará a dos equipos de cada bombo, incluido el suyo: uno como local y otro como visitante. El procedimiento combinó el sorteo físico de los clubes con un sistema automatizado que asignó los rivales, localías y respetó las restricciones. Los equipos de una misma federación no podían cruzarse en esta fase y cada club podría enfrentar, como máximo, a dos rivales de otro mismo país.

Todos los participantes compartirán una única tabla de posiciones. Después de ocho fechas, los ocho primeros avanzarán directamente a los octavos de final; los ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto disputarán los ‘playoffs’ y los que terminen desde la posición 25 quedarán eliminados. La fase liga comenzará el 8 de septiembre de 2026.

¿Cómo llegan los clubes de Hincapié, Pacho y Ordóñez?

El PSG de Willian Pacho llegó como el gran referente de la Champions: es bicampeón vigente, después de superar al Arsenal por penales en la final de 2026, y también conquistó la Ligue 1 la temporada pasada. Los parisinos estuvieron en el bombo 1 y comenzarán la defensa de una corona que ya ganaron de forma consecutiva en 2025 y 2026.

El Arsenal de Piero Hincapié también partió desde el bombo 1 y viene de una campaña histórica. Los ‘Gunners’ ganaron la Premier League 2025-2026 después de 22 años y quedaron a una tanda de penales de conquistar su primera Champions, precisamente ante el PSG. Además, iniciaron esta temporada con la Community Shield tras golear 3-0 al Manchester City.

El Brujas de Joel Ordóñez aparecía en el bombo 2. En la Champions anterior superó la fase liga, donde incluso empató 3-3 con Barcelona y goleó 3-0 al Marsella, pero cayó ante Atlético de Madrid en los ‘playoffs’ previos a octavos. Volvió a la fase principal, inclusive, con la posibilidad de cruzarse con los clubes de Pacho o Hincapié.

Los cruces de la UEFA Champions League para los jugadores ecuatorianos

Willian Pacho – PSG: Barcelona (L), Manchester City (V), Roma (L), Aston Villa (V), Galatasaray (L), Villarreal (V), Slovan Bratislava (L) y Como (V).

Piero Hincapié – Arsenal: Real Madrid (L), Bayern Múnich (V), Borussia Dortmund (L), Real Betis (V), Lille (L), Napoli (V), Sabah (L) y Slavia Praga (V).

Joel Ordóñez – Brujas: Liverpool (L), Inter (V), Aston Villa (L), PSV (V), Bodø/Glimt (L), Napoli (V), Lens (L) y Stuttgart (V).

Justin Lerma – Borussia Dortmund: Inter (L), Arsenal (V), Real Betis (L), Aston Villa (V), Villarreal (L), Bodø/Glimt (V), AEK Atenas (L) y Sabah (V).

Jeremy Arévalo – Stuttgart: Atlético de Madrid (L), Inter (V), Club Brugge (L), PSV (V), Lille (L), Galatasaray (V), Viking (L) y Slovan Bratislava (V).

El sorteo de la UEFA Champions League