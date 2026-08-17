Willian Pacho es el mejor defensor valorado de EA Sports FC 27

EA Sports FC 27 comienza a revelar las valoraciones de los futbolistas que marcarán la nueva edición del videojuego. Electronic Arts publicó este lunes 17 de agosto las primeras puntuaciones y un ecuatoriano aparece entre los nombres más destacados, Willian Pacho.

El defensa tricolor del PSG recibió una valoración general de 89 y comparte con Gabriel Magalhães la puntuación más alta entre los defensores centrales incluidos en el listado proporcionado.

El zaguero del Paris Saint-Germain también aparece entre los 27 futbolistas mejor valorados revelados por la cuenta oficial de EA Sports FC.

La valoración representa un nuevo reconocimiento para Pacho después de sus dos últimas temporadas con el conjunto parisino y su consolidación en la Selección de Ecuador.

¿Qué valoración tiene Willian Pacho en EA Sports FC 27?

Willian Pacho tiene una valoración general de 89 en EA Sports FC 27, según las puntuaciones publicadas por la cuenta oficial del videojuego.

El ecuatoriano aparece entre los 27 jugadores mejor valorados de la nueva entrega y comparte puntuación general con futbolistas como Lionel Messi, Bruno Fernandes o Nuno Mendes y Khvicha Kvaratskhelia, sus compañeros en el PSG.

En lo más alto de la clasificación aparecen Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Ambos tienen una valoración de 91 y, según los datos proporcionados, encabezan el ranking por segundo año consecutivo.

Pacho queda a solo dos puntos de la valoración general más alta presentada hasta el momento.

The ratings are official. The debate has officially begun.



Football's best are in #FC27.



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¿Willian Pacho es el mejor defensa central de EA Sports FC 27?

Willian Pacho comparte la valoración más alta entre los defensores centrales del listado con Gabriel Magalhães, jugador del Arsenal.

Los dos tienen 89 de valoración general, por lo que Pacho no lidera en solitario la clasificación de centrales.

Uno de los principales atributos del ecuatoriano es su ritmo. La carta base proporcionada para EA Sports FC 27 le otorga 80 puntos en esta característica.

Pacho también tiene 90 en defensa y 86 en físico.

Sus demás atributos son 65 de regate, 63 de pase y 34 de disparo.

De esta manera, la carta base del ecuatoriano combina sus mejores registros en defensa, físico y ritmo.

¿Cuándo sale EA Sports FC 27?

EA Sports FC 27 tiene previsto su lanzamiento mundial para el 25 de septiembre de 2026, según la información proporcionada.

Electronic Arts continuará revelando en las próximas semanas las valoraciones de otros futbolistas que aparecerán en la nueva edición.

Entre los ecuatorianos todavía quedan por conocerse, según el material proporcionado, las puntuaciones de Moisés Caicedo, jugador del Chelsea, y Piero Hincapié, defensor del Arsenal.

Por ahora, Pacho es el ecuatoriano que aparece entre los 27 futbolistas mejor valorados difundidos para la nueva entrega.