PSG y Willian Pacho perdieron el título de la Supercopa de Francia

Histórico. El PSG y Willian Pacho perdieron ante el Lens en la final de la Supercopa de Francia disputada este domingo 16 de agosto de 2026 en el estadio Bollaert-Delelis, una de las sedes de la Copa del Mundo 1998.

Lens dio la sorpresa de a jornada

Lens fue un rival complicado para el PSG en la final de la Supercopa de Francia. Desde el primer minuto aprovechó su condición de local para imponer un férreo sistema defensivo que tuvo a mal traer a los ofensivos del PSG.

Esa disposición sobre el terreno de juego desembocó en el 1-0 con la firma del mediocampista de 33 años Florian Thauvin. El pase de gol fue de Matthieu Udol, quien dejó solo al goleador de la jornada para que enviara el balón al fondo del arco del ruso Matvéi Safónov.

Thauvin tiene en su palmarés el haber levantado el trofeo de campeón del mundo con su país en dos ocasiones. La primera fue en la categoría sub-20 en Turquía 2013 y la segunda con la absoluta en Rusia 2018.

A los 39 minutos los locales se quedaron con un jugador menos por la expulsión del joven de 18 años Kyllian Antonio. La visita también sufrió la expulsión del defensa portugués Nuno Mendes a los 87 minutos.

Willian Pacho se quedó a las puertas de levantar una nueva corona con los parisinos. Desde su arribo en agosto de 2024 conquistó 10 títulos. Solo perdió la final del Mundial de Clubes 2025 a manos del Chelsea y ahora la Supercopa de Francia.

El Lens también le impidió al PSG ganar su quinta Supercopa en seguidilla y la décima tercera de las últimas 14. La otra vez que perdieron fue por 1-0 en 2021 ante el Lille en el estadio de Bloomfield, en Tel Aviv (Israel).

¡ASÍ SE ABRIÓ EL MARCADOR DE LA SUPERCOPA DE FRANCIA! Thauvin apareció justo donde debía hacerlo y la empujó para el 1-0 de Lens ante PSG.



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