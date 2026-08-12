Willian Pacho igualó a este ecuatoriano como el segundo con más títulos

Willian Pacho ganó la Supercopa de Europa con el PSG y alcanzó los 14 títulos en su carrera a nivel absoluto. El defensor igualó a Gonzalo Plata en escalafón de futbolistas ecuatorianos con más títulos en la historia, pero ambos siguen detrás de Alberto Spencer por siete coronas.

El último título de Willian Pacho que lo llevó a los 14

Willian Pacho con el trofeo de la Champions League 2025-26 ganada con el PSG al Arsenal en Budapest. Foto: Agencia EFE.

Este miércoles 12 de agosto de 2026, Willian Pacho y el PSG se enfrentaron al Aston Villa en la final de la Supercopa de Europa. Él y su equipo llegaron como campeones de la UEFA Champions League, mientras que los británicos lo hicieron como monarcas de la Europa League.

La escuadra parisina se impuso ante los ingleses por un marcador de 2-1. Khvicha Kvaratskhelia fue quien abrió la cuenta en favor del cuadro de la capital francesa a los 20 minutos. Brian Madjo puso el empate transitorio y Désiré Doué destrabó el marcador para erigir al PSG como campeón.

Con el nuevo título, Pacho llegó a la decena de preseas junto al conjunto de Francia y ganó el trofeo de manera consecutiva. El defensor también amplió su número como el tricolor con más títulos en Europa (12) y es el que más ha obtenido con un solo equipo del ‘Viejo Continente’.

Gonzalo Plata y los títulos que lo empatan con Willian Pacho

Gonzalo Plata en las celebraciones de la Copa Libertadores 2025. Foto: Agencia EFE.

Antes del defensa central, quien se había posicionado como el segundo ecuatoriano con más títulos en la historia había sido Gonzalo Plata. El puntero derecho tricolor alcanzó los 14 campeonatos luego de ganar el Torneo Carioca en este 2026 con Flamengo.

A los trofeos de este se le suma otro de la misma índole, así como una Taça Guanabara, una Copa de Brasil, un Brasileirao y una Supercopa. Todos con el mismo club, al igual que una Copa Libertadores, un Derbi de las Américas de la FIFA y una Copa Challenger de la FIFA.

Las distinciones que se le agregan también abarcan una liga portuguesa y una Copa y Supercopa con el Sporting de Lisboa. Además, ganó una liga catarí y una Copa del Emir cuando jugó para el Al Sadd.

Alberto Spencer, el futbolista ecuatoriano con más títulos

Alberto Spencer con la camiseta de Peñarol. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

El futbolista ecuatoriano con más títulos es Alberto Spencer, quien logró ganar 21 en su carrera. 20 fueron con Peñarol de Uruguay y uno con Barcelona SC de Ecuador.

Junto al conjunto carbonero, Spencer levantó ocho campeonatos uruguayos y seis correspondientes a torneos cortos. A ellos se le suman tres Copas Libertadores de América, dos Copas Intercontinentales de Clubes y una Supercopa de Campeones Intercontinentales.

En el país, el único título que logró con Barcelona SC correspondió al campeonato nacional de 1971.