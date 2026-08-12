Willian Pacho igualó a este ecuatoriano como el segundo con más títulos

Willian Pacho ganó la Supercopa de Europa con el PSG y alcanzó los 14 títulos en su carrera a nivel absoluto. El defensor igualó a Gonzalo Plata en escalafón de futbolistas ecuatorianos con más títulos en la historia, pero ambos siguen detrás de Alberto Spencer por siete coronas.
Este miércoles 12 de agosto de 2026, Willian Pacho y el PSG se enfrentaron al Aston Villa en la final de la Supercopa de Europa. Él y su equipo llegaron como campeones de la UEFA Champions League, mientras que los británicos lo hicieron como monarcas de la Europa League.
La escuadra parisina se impuso ante los ingleses por un marcador de 2-1. Khvicha Kvaratskhelia fue quien abrió la cuenta en favor del cuadro de la capital francesa a los 20 minutos. Brian Madjo puso el empate transitorio y Désiré Doué destrabó el marcador para erigir al PSG como campeón.
Con el nuevo título, Pacho llegó a la decena de preseas junto al conjunto de Francia y ganó el trofeo de manera consecutiva. El defensor también amplió su número como el tricolor con más títulos en Europa (12) y es el que más ha obtenido con un solo equipo del ‘Viejo Continente’.
Antes del defensa central, quien se había posicionado como el segundo ecuatoriano con más títulos en la historia había sido Gonzalo Plata. El puntero derecho tricolor alcanzó los 14 campeonatos luego de ganar el Torneo Carioca en este 2026 con Flamengo.
A los trofeos de este se le suma otro de la misma índole, así como una Taça Guanabara, una Copa de Brasil, un Brasileirao y una Supercopa. Todos con el mismo club, al igual que una Copa Libertadores, un Derbi de las Américas de la FIFA y una Copa Challenger de la FIFA.
Las distinciones que se le agregan también abarcan una liga portuguesa y una Copa y Supercopa con el Sporting de Lisboa. Además, ganó una liga catarí y una Copa del Emir cuando jugó para el Al Sadd.
El futbolista ecuatoriano con más títulos es Alberto Spencer, quien logró ganar 21 en su carrera. 20 fueron con Peñarol de Uruguay y uno con Barcelona SC de Ecuador.
Junto al conjunto carbonero, Spencer levantó ocho campeonatos uruguayos y seis correspondientes a torneos cortos. A ellos se le suman tres Copas Libertadores de América, dos Copas Intercontinentales de Clubes y una Supercopa de Campeones Intercontinentales.
En el país, el único título que logró con Barcelona SC correspondió al campeonato nacional de 1971.
Willian Pacho alcanzó 14 títulos a nivel absoluto e igualó a Gonzalo Plata como el segundo futbolista ecuatoriano con más campeonatos. El defensor llegó a esa cifra después de que el PSG derrotara 2-1 al Aston Villa en la Supercopa de Europa del 12 de agosto de 2026.
Alberto Spencer encabeza el recuento con 21 títulos, siete más que Willian Pacho y Gonzalo Plata. Spencer obtuvo 20 campeonatos con Peñarol y uno con Barcelona SC, correspondiente al torneo ecuatoriano de 1971.
La Supercopa de Europa llevó a Pacho hasta los 14 títulos y lo colocó a la misma altura que Gonzalo Plata en el segundo puesto. Además, el defensor suma 12 títulos en Europa y 10 con el PSG, según el recuento incluido en la nota.
El campeonato sitúa a Willian Pacho entre los futbolistas ecuatorianos con mayor número de títulos en la historia. Pacho comparte el segundo puesto con Gonzalo Plata y se encuentra a siete campeonatos del registro de Alberto Spencer.
Pacho necesita superar los 14 títulos para dejar atrás a Gonzalo Plata y continúa a siete coronas de los 21 de Alberto Spencer.