Gonzalo Plata está a dos partidos de un nuevo título con Flamengo

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Gonzalo Plata está a dos partidos de sumar un nuevo título con Flamengo. De concretarse, sería el número 13 en su carrera y el quinto con los brasileños, que lo contrataron en agosto de 2024 hasta junio de 2029.
El último título que Gonzalo Plata ganó con Flamengo fue la Copa Libertadores. En la final, en la que no participó por una sanción por expulsión en las semifinales, derrotaron 1-0 a Palmeiras con gol de Danilo en el Monumental de Lima.
Como campeón de la Copa Libertadores, Flamengo y Gonzalo Plata viajaron a Catar para disputar la Copa Intercontinental, un torneo en el que participan los campeones de las confederaciones asociadas a la FIFA.
Esta Intercontinental se juega desde el 14 de septiembre, con la primera ronda entre el Pyramids de Egipto y el Auckland City de Nueva Zelanda. Los egipcios ganaron 3-0 en lo que se conoció como la eliminatoria África-Asia-Pacífico.
La segunda ronda la disputaron el Al-Ahli de Arabia Saudita y el Pyramids, bajo la denominación de Copa África-Asia-Pacífico. Nuevamente, el campeón africano se impuso por 3-1, pero en la tanda de penales, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.
El miércoles 10 de diciembre se pondrá en escena el Derbi de las Américas, con el cruce entre Cruz Azul, campeón de la Concachampions, y Flamengo, representante de la Conmebol. El duelo será en el Estadio Áhmad bin Ali de Rayan, con arbitraje del sueco Glenn Nyberg.
El ganador clasificará directamente a la final de la Copa Intercontinental ante el PSG del ecuatoriano Willian Pacho, campeón de la Champions League, que avanzó directamente al partido decisivo, programado para el miércoles 17 de diciembre en el mismo escenario.
El perdedor del duelo entre mexicanos y brasileños se medirá con el Pyramids por el tercer lugar en la Copa Challenger el sábado 13 en Rayan.
|Año
|Equipo
|Título
|2019
|Selección de Ecuador
|Sudamericano Sub-20
|2021
|Sporting de Lisboa
|Primeira Liga
|2021
|Sporting de Lisboa
|Copa de la Liga de Portugal
|2021
|Sporting de Lisboa
|Supercopa de Portugal
|2024
|Al-Sadd
|Catar Star League
|2024
|Al-Sadd
|Copa Emir de Catar
|2024
|Flamengo
|Copa de Brasil
|2025
|Flamengo
|Taça Guanabara
|2025
|Flamengo
|Campeonato Carioca
|2025
|Flamengo
|Supercopa de Brasil
|2025
|Flamengo
|Brasileirao
|2025
|Flamengo
|Copa Libertadores