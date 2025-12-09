Gonzalo Plata está a dos partidos de un nuevo título con Flamengo

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Gonzalo Plata está a dos partidos de sumar un nuevo título con Flamengo. De concretarse, sería el número 13 en su carrera y el quinto con los brasileños, que lo contrataron en agosto de 2024 hasta junio de 2029.

El último título que Gonzalo Plata ganó con Flamengo fue la Copa Libertadores. En la final, en la que no participó por una sanción por expulsión en las semifinales, derrotaron 1-0 a Palmeiras con gol de Danilo en el Monumental de Lima.

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Gonzalo Plata va por un título mundial

Como campeón de la Copa Libertadores, Flamengo y Gonzalo Plata viajaron a Catar para disputar la Copa Intercontinental, un torneo en el que participan los campeones de las confederaciones asociadas a la FIFA.

Esta Intercontinental se juega desde el 14 de septiembre, con la primera ronda entre el Pyramids de Egipto y el Auckland City de Nueva Zelanda. Los egipcios ganaron 3-0 en lo que se conoció como la eliminatoria África-Asia-Pacífico.

La segunda ronda la disputaron el Al-Ahli de Arabia Saudita y el Pyramids, bajo la denominación de Copa África-Asia-Pacífico. Nuevamente, el campeón africano se impuso por 3-1, pero en la tanda de penales, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

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El miércoles 10 de diciembre se pondrá en escena el Derbi de las Américas, con el cruce entre Cruz Azul, campeón de la Concachampions, y Flamengo, representante de la Conmebol. El duelo será en el Estadio Áhmad bin Ali de Rayan, con arbitraje del sueco Glenn Nyberg.

El ganador clasificará directamente a la final de la Copa Intercontinental ante el PSG del ecuatoriano Willian Pacho, campeón de la Champions League, que avanzó directamente al partido decisivo, programado para el miércoles 17 de diciembre en el mismo escenario.

El perdedor del duelo entre mexicanos y brasileños se medirá con el Pyramids por el tercer lugar en la Copa Challenger el sábado 13 en Rayan.

Palmarés de Gonzalo Plata

Año Equipo Título 2019 Selección de Ecuador Sudamericano Sub-20 2021 Sporting de Lisboa Primeira Liga 2021 Sporting de Lisboa Copa de la Liga de Portugal 2021 Sporting de Lisboa Supercopa de Portugal 2024 Al-Sadd Catar Star League 2024 Al-Sadd Copa Emir de Catar 2024 Flamengo Copa de Brasil 2025 Flamengo Taça Guanabara 2025 Flamengo Campeonato Carioca 2025 Flamengo Supercopa de Brasil 2025 Flamengo Brasileirao 2025 Flamengo Copa Libertadores

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