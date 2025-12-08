Gonzalo Plata volvió a ser tendencia en Brasil, pero esta vez por una razón que conmovió a la afición. La mañana del domingo 7 de diciembre se viralizó un emotivo gesto del ecuatoriano, quien decidió donar parte de los premios económicos obtenidos con Flamengo a una obra de caridad en Río de Janeiro.

El medio brasileño Futrikei informó que el extremo aportó una importante suma destinada a la compra de cientos de canastas navideñas llenas de alimentos y juguetes para niños de una comunidad vulnerable de la ciudad.

En redes sociales circuló un video donde voluntarios, muchos con la camiseta número 50 de Plata, entregaban los paquetes a las familias beneficiadas.

Un año perfecto para Plata en Flamengo

El gesto solidario llega en el cierre de un 2025 espectacular para Plata, quien completa apenas año y medio en el Flamengo, pero ya suma una colección de títulos que pocos futbolistas ecuatorianos han logrado en Brasil.

En 2024 conquistó la Copa de Brasil, su primer trofeo con el club. Sin embargo, el 2025 quedó marcado como una temporada histórica, pues el ‘Mengão’ ganó todos los títulos que disputó —excepto el Mundial de Clubes— y Plata fue parte importante de ese recorrido.

El año comenzó con la obtención de la Supercopa de Brasil, seguida por un dominio absoluto en los torneos estaduales: Taça Guanabara y Campeonato Carioca.

Más tarde, Flamengo consiguió la Copa Libertadores 2025, donde el ecuatoriano sumó minutos clave en fase de grupos y eliminación directa.

Finalmente, el equipo coronó la temporada ganando el Brasileirão, completando así un póker de títulos.

❤️🖤QUE TUDO! Plata do Flamengo dedicou parte da premiação dos últimos títulos conquistados pelo clube para doar milhares de cestas básicas de Natal e brinquedos em uma comunidade do Rio de

pic.twitter.com/g8x7SPGM6Q — FUTRIKEI (@futrikeiof) December 6, 2025

Los números de Plata en 2025

A nivel individual, el tricolor cerró el año como uno de los jugadores más utilizados por Flamengo.

Disputó 50 partidosen seis competiciones, con 34 titularidades y cerca de 3.000 minutos jugados.

Contribuyó con 5 goles y 9 asistencias, participando directamente en 14 anotaciones, lo que equivale a una incidencia ofensiva cada 212 minutos.

‘Patón’, un campeón que no se olvida