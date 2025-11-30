Gonzalo Plata cierra un año mágico para los futbolistas ecuatorianos

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

El 2025 quedará marcado como un año inolvidable para el fútbol ecuatoriano. A nivel colectivo e individual, varios jugadores tricolores brillaron en los escenarios más grandes del mundo, y el broche de oro lo puso Gonzalo Plata, al conquistar la Copa Libertadores con Flamengo.

Pero ¿qué ocurrió exactamente durante este 2025 que convirtió al año en uno tan especial para los ecuatorianos?

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Un año mágico para los futbolistas ecuatorianos

Willian Pacho, campeón de la Champions League

Willian Pacho llegó al PSG para la temporada 2024/2025, convirtiéndose en el primer ecuatoriano en vestir la camiseta del club parisino.

Su impacto fue inmediato: se volvió pieza clave en la defensa y culminó la temporada levantando la primera Champions League en la historia del PSG, tras la goleada 5-0 sobre el Inter de Milán el 31 de mayo de 2025.

Con ese título, Pacho se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar la Champions League. Meses después amplió su legado al conquistar la Supercopa de Europa, también siendo el primer tricolor en lograrlo.

Willian Pacho levanta el trofeo de la Champions League, arropado con la bandera de Ecuador.

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Moisés Caicedo, campeón del nuevo Mundial de Clubes

Poco más de un mes después del éxito de Pacho, llegó otro hito histórico. Moisés Caicedo se consagró campeón del primer Mundial de Clubes ampliado, torneo que reunió a los 32 mejores equipos del planeta.

El ecuatoriano fue figura indiscutible del Chelsea, guiando al equipo hacia la final, donde vencieron 3-0 al PSG de Pacho el 13 de julio. En ese partido, el defensor ecuatoriano no pudo estar presente por expulsión en la fase previa.

Caicedo se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar este nuevo Mundial de Clubes y fue reconocido con el Balón de Bronce del torneo.

Moisés Caicedo levantando el trofeo del Mundial de Clubes.

Gonzalo Plata, campeón de la Copa Libertadores

Aunque la Copa Libertadores tiene más de 60 años de historia, solo 23 ecuatorianos habían conseguido ganar el trofeo antes de esta temporada.

En 2025, Gonzalo Plata se sumó a esta lista exclusiva al consagrarse campeón con Flamengo, convirtiéndose así en el ecuatoriano número 24 en levantar la ‘Gloria Eterna’, y apenas en el cuarto en lograrlo con un club extranjero.

Plata disputó siete partidos en el torneo continental —seis como titular—, aportó dos asistencias y fue determinante en varios momentos del equipo, a pesar de no haber podido disputar la final.

Gonzalo Plata en las celebraciones de la Copa Libertadores 2025.