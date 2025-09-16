Gonzalo Plata alcanzó el mejor valor de mercado de toda su carrera. Su presente en el Flamengo de Brasil lo ha vuelto a posicionar en el fútbol sudamericano y en la Selección de Ecuador.

La última actualización de Transfermarkt detalló que Gonzalo Plata, con esta nueva actualización de mercado, recuperó terreno en su club y en la Selección de Ecuador, con la que jugará el Mundial 2026.

Gonzalo Plata subió su valor de mercado

El 19 de julio de 2018, Gonzalo Plata fue valorado en 59 000 dólares, tomando como base el cambio de euros a dólares de este martes 16 de septiembre de 2025. Ese año debutó en Independiente del Valle.

El 29 de diciembre de ese mismo año su máxima valoración en IDV fue de 415 000. Con ese antecedente dio el salto al fútbol de Europa al Sporting de Lisboa luego de haber brillado en la Selección de Ecuador en el Sudamericano sub-20 de Chile, donde se proclamó campeón.

En Portugal se mantuvo hasta agosto de 2021. En este lapso, su valor de mercado máximo fue de 5,9 millones. Desde agosto de ese mismo año hasta julio de 2023 jugó en el Valladolid de España, alternando la segunda y primera división.

Su valoración volvió a subir hasta situarse en los 7,1 millones de dólares. Su transferencia al Al-Sadd SC supuso un descenso momentáneo en su valoración de 5,9 millones hasta volver a subir a los 7,1 antes de regresar a Flamengo.

Plata en la cúspide de su valoración

El 30 de agosto de 2024 se anunció su incorporación a Flamengo con un contrato hasta el 20 de junio de 2029.

El ascenso ha sido sostenido; empezando por los 7,1 millones de diciembre de 2024 hasta escalar a los 8,3 en junio de 2025. En septiembre de este mismo año, la nueva valoración subió hasta los 9,4 millones de dólares, el más alto de toda su carrera.

Este nuevo valor lo ubica en el séptimo puesto en la Selección de Ecuador, el octavo en Flamengo, el 41 del Brasileirao, el 115 entre los extremos derechos, el 156 entre los más valiosos de los nacidos en el 2000 y el 1 308 de los jugadores más valiosos del mundo.

Fecha / Período Club / Selección Valor de mercado (USD) Observaciones 19 de julio de 2018 Independiente del Valle 59 000 Primer valor de marcado 29 de diciembre de 2018 Independiente del Valle 415 000 Máxima valoración en IDV 15 de julio de 2021 Sporting de Lisboa 5 900 000 Máxima valoración en Portugal 28 de junio de 2022 Valladolid 7 100 000 Máxima valoración en España 1 de mayo 2024 Al-Sadd SC 7 100 000 Máxima valoración en Catar 4 de septiembre 2025 Flamengo 9 400 000 Máxima valoración en Brasil

