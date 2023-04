¿Dónde ver el partido del Leverkusen de Piero Hincapié?

El ecuatoriano Piero Hincapié, jugador estelar del Bayer Leverkusen. Foto: @bayer04_es

Los cuartos de final de la Uefa Europa League empiezan este jueves 13 de abril de 2023. En Ecuador se espera que el defensa Piero Hincapié tenga acción en esta jornada.

El Bayer Leverkusen, del zaguero Piero Hincapié, tendrá que enfrentarse a un duro Union Saint-Gilloise, que es segundo en el campeonato de Bélgica.



El conjunto que dirige Xabi Alonso vive de un gran presente.

El Bayer Leverkusen lleva nueve partidos entre Bundesliga y Europa League sin conocer la derrota, son ocho triunfos y un empate. Además, los farmacéuticos llevan siete victorias consecutivas.



Será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en una competición europea.



La ida de los cuartos de final arrancará a las 14:00 (Ecuador), en el estadio BayArena, en Alemania. El compromiso se podrá a través de ESPN en la señal de televisión por cable o por la plataforma Star+ en internet.



Bayer Leverkusen y Piero Hincapié

Para que el Bayer Leverkusen esté en los cuartos de final tuvo que dejar en el camino a dos rivales.



El conjunto alemán, antes de jugar octavos de final, tuvo que jugar una fase eliminatoria previa, ya que vino proveniente de la Champions League, donde quedó tercero en el Grupo B.



Mónaco fue su rival en una dura llave que se definió desde el punto penal, tras perder en casa 2-3 y ganar de visitante 3-2. Desde los 11 metros, el Bayer Leverkusen ganó 5-3.



Ya en octavos de final se midió ante el Ferencváros de Hungría. En ambos compromisos el equipo de Xabi Alonso ganó 2-0.



Por otra parte, Union Saint-Gilloise empezó la fase de eliminación directa desde octavos de final.



El conjunto belga eliminó en octavos de final a un duro FC Unión Berlín. El resultado global fue de 6-3.



Ficha de partidos de cuartos de final

Feyenoord vs. Roma



Fecha: Jueves 13 de abril

Hora: 11:45

Escenario: Stadion Feijenoord

¿Dónde ver? ESPN y Star+



Juventus vs. Sporting Lisboa



Fecha: Jueves 13 de abril

Hora: 11:45

Escenario: Estadio Juventus

¿Dónde ver? ESPN y Star+



Manchester United vs. Sevilla



Fecha: Jueves 13 de abril

Hora: 14:00

Escenario: Old Trafford

¿Dónde ver? ESPN y Star+



Bayer Leverkusen vs. Union Saint-Gilloise



Fecha: Jueves 13 de abril

Hora: 14:00

Escenario: BayArena

¿Dónde ver? ESPN y Star+

