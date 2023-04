Sadio Mané golpeó a su compañero Leroy Sané del Bayern Múnich

El delantero senegalés del Bayern Múnich alemán Sadio Mané figura entre los convocados para el Mundial de Qatar 2022. Foto: Twitter

El senegalés Sadio Mané y el alemán Leroy Sané, figuras del Bayern Múnich, se pelearon tras el partido de la Champions League.

Así lo apunta el diario Bild.



Todo comenzó a los 83 minutos del partido que el Manchester City goleó por 3-0 al Bayern de Múnich por los cuartos de final de ida de la Champions League, jugada el martes 11 de abril en Inglaterra.



Leroy Sané recuperó un balón cerca de la mitad de la cancha y se aprestó a iniciar un ataque, pero su pase a Sadio Mané quedó corto y fue interceptado por el neerlandés Nathan Aké.



Inmediatamente Sané hace un movimiento de manos graficando que esperaba un pase a profundidad y corre para encarar a Sané que no se quedó callado y le respondió airadamente.



Por unos pocos segundos los dos futbolistas se quedaron en el centro del campo del Etihad Stadium reclamándose antes de continuar con las acciones del partido.



Terminado el partido, citando siempre a Bild, la bronca e ira de Mané se trasladó hasta los camerinos en donde le propinó un puñetazo en el labio a Sané, dejando en claro que no le había gustado la forma como se había dirigido a él en el terreno de juego.



El resto de jugadores del Bayern de Múnich tuvieron que intervenir para que el altercado entre Sadio Mané y Leroy Sané no pase a mayores. El club no se ha pronunciado al respecto.



El partido de revancha entre el Bayern de Múnich por los cuartos de final de la Champions League se jugará el miércoles 19 de abril. El juego arrancará desde las 14:00 (hora de Ecuador).

