Apretado triunfo del Leverkusen, con Piero Hincapié, ante Werder Bremen

Piero Hincapié y Exequiel Palacios en el Bayer Leverkusen. Foto: Instagram @exepalaciosok.

Paulo Álvarez (D)

El ecuatoriano Piero Hincapié jugó los 90 minutos el apretado triunfo del Bayer Leverkusen ante el Werder Bremen. El equipo del tricolor remontó y venció 2-3.

La escuadra farmacéutica llegaba en alza luego de vencer entre semana en la UEFA Europa League. Con una impecable actuación del ecuatoriano, el club se impuso 2-0 en el partido de ida de los octavos de final ante el Ferencváros.



Para el nuevo choque y como ya es costumbre, el defensa ecuatoriano arrancó desde el pitazo inicial en el compromiso. Durante esta ocasión, el plantel del tricolor visitó a sus rivales.



Hincapié se mostró solido, aunque no pudo impedir el primer gol de los locales. Estos fueron los primeros en ponerse en ventaja a raíz de una desatención de los dirigidos por Xabi Alonso.



La pelota había quedado dividida en la cancha del Leverkusen, sin embargo, Exequiel Palacios pifió al momento de rechazar un balón. De tal manera, este quedó a merced de los de Bremen.



La jugada desacomodó al defensa de la mitad del mundo que, aunque intentó llegar a tiempo a marcar y poner incómodo a un contrincante, fue desbordo. Una serie de pases dejó a Marvin Ducksch solo y frente al arco para poner la primera a la media hora del compromiso.

Reacción instantánea del Leverkusen

El conjunto visitante se sobrepuso inmediatamente al primer golpe del Werder Bremen. A los 34 minutos cayó el gol de Mitchel Bakker para poner la igualdad con la que terminaría la etapa inicial.



Los rojinegros gestaron su gol gracias a una jugada rápida y con pases directos. Un pase llegó hacia el costado derecho y encontró a Emmanuel Frimpong, quien condujo y sacó un centro hacia el segundo palo.



El balón encontró a Bakker, quien en dos tiempos resolvió la acción. Tras parar la pelota, el neerlandés sacó una volea que rompió el arco de Jiri Pavlenka.

Segundo tiempo para la remontada

El gol definitivo para la victoria del plantel de Piero Hincapié llegó con complicidad de la defensa rival. En esta oportunidad, Frimpong volvió a ser protagonista.



A los 54', el Bayer Leverkusen atacaba, pero su avance parecía no llevar mayor peligro. El delantero decidió probar suerte desde fuera del área y el balón impactó en un defensor, que amortiguó el remate y lo dejó casi sin potencia, pero aún con dirección a portería.



Con el arquero descolocado por la trayectoria previa, la pelota avanzó lentamente hacia el arco rival. A pesar del esfuerzo de Pavlenka por retornar, este no atinó a despejar el balón.



A los 83, Adam Hlozek aumentó la cuenta para los visitantes, sin embargo, el adversario no se resignó. Gracias a un penal en instantes posteriores pudo poner el descuento para buscar igualar el marcador, pero no lo logró.



El triunfo mantiene al cuadro del ecuatoriano en la novena posición de la Bundesliga, pero le permite descontar puntos con los rivales que se encuentran por encima. Asimismo, el equipo se acerca a puestos de competiciones europeas, pues está a solo seis puntos.

