Leonardo Campana y Xavier Arrega perdieron con sus clubes en la MLS

El Inter de Miami de Leonardo Campana y el Seattle Sounders de Xavier Arreaga sumaron sus primeras derrotas de la temporada 2023. Los clubes fueron superados en la MLS.

El Inter Miami vivía un momento de entusiasmo tras arrancar la MLS con dos victorias de dos y sin recibir goles, pero se estrelló en su visita al New York City. Leonardo Campana no estuvo presente debido a una lesión que arrastra desde la pretemporada.



Un gol en propia meta del defensa sueco Christopher McVey a los 35 minutos fue suficiente para que el City celebrara la primera victoria de su temporada, tras perder en su debut en el campo del Nashville y no pasar del 1-1 ante el Fire la semana pasada.



Primera derrota también para los Seattle Sounders, que sí cuenta con Xavier Arreaga y que tras comenzar la campaña con dos victorias de dos y seis goles a favor por cero en contra, se estrellaron en su visita al Cincinnati ante un gol del brasileño Brenner Souza da Silva a la hora de partido.

Goleada de Atlanta y victoria de Philadelphia

Suma siete puntos en tres partidos el Atlanta United, que goleó 3-0 en el campo del Charlotte con Caleb Wiley, de tan solo 18 años, como protagonista con un doblete.



El brasileño Luiz Araújo se encargó de sentenciar este duelo entre franquicias rivales en el sureste de Estados Unidos.



El argentino Joaquín Torres apareció en el minuto 90 y le dio al Union un triunfo por 1-0 contra el Chicago Fire, con un potente disparo de pierna zurda desde los veinte metros que sorprendió al meta rival tras un toque involuntario del defensa alemán Rafael Czichos.



El gol del argentino, exjugador del Montreal, rompió la igualdad en un partido en el que el Union perdió a la media hora a su portero jamaicano Andre Blake, uno de los mejores de la liga, por un problema físico.

Saint Lous vuela alto y el Galaxy, estancado

Sigue volando el Saint Louis City, la nueva franquicia que debuta este año en la MLS, que sumó su tercera victoria de tres al imponerse a domicilio contra uno de los equipos de más recorrido en esta liga, los Portland Timbers.



El equipo de Missouri, que tiene al portero suizo Roman Burki como estrella, ex del Borussia Dortmund, remontó un gol inicial de Zac McGraw con tantos de Jared Stroud y del canadiense Kyle Hiebert.



En el caso de Los Ángeles Galaxy, estos no pudieron marcar en cancha del Sporting, al que llegaban tras perder 3-1 en su visita al Dallas FC.



El equipo angelino, cuartofinalista en los 'playoffs' del año pasado, no jugó su partido de la primera jornada, el derbi contra el Los Ángeles FC, a causa de la fuerte lluvia que caía en ese período en California.



El español Riqui Puig fue titular en el centro del campo de los Galaxy, que se estrenarán en casa la próxima semana contra el Vancouver Whitecaps con la obligación de ganar.

