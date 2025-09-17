La Selección de Ecuador ha sido protagonista constante de las Eliminatorias Sudamericanas en los últimos 25 años, logrando clasificaciones históricas a los mundiales y consolidándose como una de las selecciones más competitivas de la región.

Desde la ruta a Francia 1998 hasta el proceso rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección de Ecuador ha sumado puntos clave que hoy permiten compararlos con gigantes como Argentina y Brasil.

Más noticias:

Selección de Ecuador: puntos y posiciones en cada eliminatoria

En estas ocho eliminatorias, la Selección de Ecuador ha disputado 140 partidos y ha sumado un total de 203 puntos, lo que la coloca en la quinta posición de la tabla general acumulada.

La mejor campaña fue la de 2002, cuando sumó 31 puntos y terminó segunda detrás de Argentina, logrando su primera clasificación a un Mundial. La de menor rendimiento fue la de 2018, con apenas 20 puntos y un octavo puesto que la dejó fuera de Rusia.

El camino empezó rumbo a Francia en 1998. En ese proceso, la Tri jugó 16 partidos, ganó seis, empató tres y perdió siete, para un total de 21 puntos que la ubicaron sexta.

Te puede sorprender: Históricos de la Selección de Ecuador opinan de Beccacece para el Mundial

Cuatro años más tarde, rumbo a Corea-Japón 2002, llegó la explosión. En 18 partidos consiguió nueve victorias, cuatro empates y cinco derrotas para 31 puntos y un histórico segundo lugar.

En las clasificatorias a Alemania 2006, Ecuador repitió protagonismo con ocho victorias, cuatro empates y seis derrotas que le dieron 28 puntos y el tercer puesto.

Para Sudáfrica 2010, la historia fue distinta, con apenas seis triunfos y cinco empates que significaron 23 puntos y el sexto lugar.

Te puede interesar: El Enderecha renueva a Nilson Angulo por cuatro años

En el camino al Mundial 2014, disputado en Brasil, Ecuador tuvo una de sus campañas más sólidas como local, sumando 25 puntos y acabando cuarto.

Para 2018, el rendimiento cayó. Solo seis victorias en 18 partidos, con 20 puntos y un octavo lugar. La recuperación llegó rumbo a Catar 2022, cuando la tricolor de Gustavo Alfaro terminó cuarta con 26 puntos, celebrando otra clasificación.

Finalmente, en las Eliminatorias para 2026, tuvo su desempeño más regular con ocho victorias, ocho empates y apenas dos derrotas, sumando 29 puntos para ubicarse segunda detrás de Argentina, alcanzando una nueva clasificación.

Argentina y Brasil dominan las eliminatorias

Si se suman los puntos de todas las selecciones sudamericanas en estas ocho ediciones, Argentina es la gran dominadora con 272 puntos, seguida por Brasil con 240, pese a que la ‘Canarinha‘ no disputó las eliminatorias de 2006 ni 2014 por ser campeón del mundo y anfitrión, respectivamente.

Detrás aparecen Uruguay, Colombia y, recién en quinto lugar, Ecuador, que supera a Paraguay y Chile en la tabla acumulada.

Te puede interesar: La Selección de Ecuador confirmó dos amistosos para noviembre

Este desempeño confirma que la Selección de Ecuador dejó de ser una sorpresa para convertirse en un habitual protagonista, con cinco clasificaciones mundialistas y una base de jugadores que hoy militan en ligas europeas.

Tabla de posiciones históricas:

Selección Puntos Argentina 272 Brasil 240 Uruguay 211 Colombia 207 Ecuador 203 Paraguay 187 Chile 157 Venezuela 111 Perú 115 Bolivia 112

Información externa: Selección de Ecuador

D-bate: