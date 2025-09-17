José Mourinho, histórico entrenador portugués, multicampeón de Europa y reconocido por su particular estilo de liderazgo, está muy cerca de convertirse en el nuevo director técnico del Benfica, lo que frustra las aspiraciones que surgieron desde Ecuador, donde algunos lo veían como posible reemplazo en la selección nacional.

El pasado 8 de septiembre, tras el empate sin goles de Ecuador frente a Paraguay por eliminatorias, el exseleccionado Jefferson Montero fue crítico con Sebastián Beccacece y, en un en vivo de Instagram, sugirió a Mourinho como candidato para dirigir a la Tri.

Más noticias:

“Lo que se debe hacer es muy simple: cambiar el entrenador antes del Mundial (…) Lleguemos a Mourinho. Tenemos la posibilidad de lanzarle una oferta. Hagamos un esfuerzo todos y que la Federación ponga de su parte”, expresó el extremo de 36 años.

Benfica acelera por Mourinho

Según información del periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en fichajes, Benfica mantiene conversaciones avanzadas con Mourinho tras la salida de Bruno Lage, despedido después de la derrota en Champions League contra un club de Azerbaiyán.

“Entiendo que Mourinho ha abierto las puertas al Benfica porque quiere volver a entrenar inmediatamente. El acuerdo podría cerrarse pronto”, publicó Romano en su cuenta de X.

De confirmarse, Mourinho regresaría al banquillo del Benfica 25 años después, ya que fue su primer club como entrenador a inicios de los 2000.

🚨💣 BREAKING: Benfica are in advanced talks with José Mourinho after Bruno Lage got sacked overnight! ❤️🤍



Understand Mourinho has opened doors to Benfica move as he wants to return to coaching immediately.



The agreement could be sealed soon. 🦅 pic.twitter.com/RL8eZmn5BY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2025

El regreso a Portugal

La última experiencia de Mourinho en su país fue con el FC Porto, donde en la temporada 2003/04 conquistó la Champions League, la última lograda por un club portugués.

Tras ese éxito, su carrera lo llevó a dirigir a algunos de los equipos más importantes del mundo: Chelsea (en dos etapas), Inter de Milán, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma y, más recientemente, el Fenerbahce de Turquía.

En cuanto a selecciones nacionales, Mourinho aún no ha dado el salto, aunque en varias ocasiones ha admitido que las eliminatorias sudamericanas son, para él, “las más atractivas y difíciles del mundo”.

Mira el D-Bate