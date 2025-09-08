La Selección de Ecuador atraviesa la recta final de las eliminatorias sudamericanas y solo le resta su partido ante Argentina para finalizarlas. Tras ya contar con la clasificación en el bolsillo, el exseleccionado Jefferson Montero criticó al DT Sebastián Beccacece y volvió a sugerir a José Mourinho para ocupar su cargo.

Con 26 puntos en la tabla de posiciones, el combinado ecuatoriano ya cuenta con uno de los seis boletos directos de Conmebol para la Copa del Mundo. La escuadra descendió hacia la cuarta posición, desde la segunda, tras empatar sin goles cuatro choques al hilo y el resultado ante la ‘Albiceleste‘ definirá su posición final.

A pesar de la clasificación, tal lugar en la tabla y los últimos resultados han puesto las miradas sobre Sebastián Beccacece. Uno de los nombres que brindó su opinión e, inclusive, sugerencias con respecto a la gestión del estratega fue el de Jefferson Montero, exjugador de la Selección de Ecuador.

En un inicio, Montero mostró su rechazo a que el argentino sea el técnico del combinado nacional y propuso al portugués José Mourinho como su potencial reemplazo para el Mundial. Después de exponer su postura en redes sociales, este retomó el tema públicamente y arremetió contra el entrenador argentino, además de ahondar en su propuesta.

La posición inicial de Jefferson Montero sobre la Selección de Ecuador y el próximo Mundial

Por medio de su cuenta de Instagram, Montero hizo el llamado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para cesar de su cargo a Beccacece. Tras ello, este lanzó el nombre de Mourinho y detalló cómo se podría gestionar su llegada.

“(…) Aquí lo que se debe hacer es muy simple: cambiar el entrenador antes del Mundial (…) Lleguemos a Mourinho. Tenemos la posibilidad de lanzarle una oferta. Hagamos un esfuerzo todos y que la Federación ponga de su parte y que deje el ego y todo lo que perjudica a la selección”, había mencionado el extremo de 36 años en su cuenta de Instagram.

El oriundo de Babahoyo, además, sostuvo que una vía por la cual se podría llegar a Mourinho desde la FEF es Antonio Valencia. Su excompañero en la Tri, y ahora dirigente deportivo, estuvo bajo la tutela del entrenador portugués en el Manchester United.

La nueva crítica de Jefferson Montero hacia Sebastián Beccacece, DT de la Selección de Ecuador

Luego de haberse expresado, Montero reculó en el asunto en una nueva aparición pública. Este conversó en el espacio digital Fútbol Sin Cassette y lanzó renovadas críticas a Sebastián Beccacece, en las que ponderó a los seleccionados y al español Félix Sánchez Bas, antecesor del argentino.

“(La clasificación) es más mérito de los jugadores. Debemos ser honestos y quien dirige ahora, seguro sabe la verdad. Esto es de los jugadores. Veamos las estadísticas de Sánchez Bas y del actual entrenador, si no fuera por Sánchez Bas, ¿Dónde estuviéramos?“, señaló el puntero.

Montero también señaló que siempre le desea lo mejor a la Tri porque el “sí es ecuatoriano” y no necesita decirlo permanentemente. De igual manera, sostuvo que espera un triunfo ante Argentina.

Félix Sánchez y Sebastián Beccacece en la Tri

Como el mundialista del 2014 mencionó, Félix Sánchez Bas fue el encargado de iniciar la eliminatoria con la Tri. Durante su periodo, este disputó seis partidos de los cuales ganó tres, empató dos y perdió uno. Asimismo, anotó en cinco oportunidades.

A partir de tales cifras, el estratega ibérico promedió 0.61 puntos por partido en eliminatorias. A su vez, su tasa de gol fue de 0.83 goles por partido.

En el caso de Sebastián Beccacece, este promedia 0.54 puntos por partidos tras cuatro victorias, seis empates y una derrota. La media de conversión de goles es de 0.72.

Montero invita a la gente a decidir sobre Beccacece y Mourinho

Después de sus comentarios sobre Beccacece, Jefferson Montero volvió a insistir en la iniciativa para que José Mourinho arribe hacia la Selección de Ecuador. Este señaló que, por lo que podría generar el portugués en ventas y publicidad, la inversión se recuperaría.

“Es la reacción de todo un país. Si creen que yo estoy equivocado, hagamos una consulta popular entonces, como se hace en el gobierno, a ver quién gana. Que la gente decida. Estoy dando mi punto de vista y creo que no estoy equivocado“, agregó.

Tras su último paso por el Fenerbahce de Turquía, José Mourinho se encuentra sin equipo. El entrenador luso no cuenta con experiencia en selecciones.

La reacción del DT de la Selección de Ecuador

Antes de que Jefferson Montero volviera a referirse a él y a su papel en la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece también le respondió. En diálogo con los medios de comunicación antes del partido de la Tri ante Argentina, el estratega se refirió a los dichos del riosense.

“Cada uno es libre de expresar lo que siente. Mi responsabilidad es centrarme en las cosas que me aportan, transformar todo lo que creemos que puede llegar a ser positivo y multiplicarlo (…) No es aconsejable gastar energía en aquello que no depende de uno y que, en este caso, no creo que me sume. Uno luego se tiene que hacer responsable si eso que dice realmente contribuye, atenta o afecta con el bienestar de la Selección de Ecuador”, sostuvo.

