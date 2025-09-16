Sebastián Beccacece se encuentra en Argentina luego de la finalización de las eliminatorias al Mundial 2026. En las ultima horas hizo una aparición pública para conversar extensamente con periodistas argentinos.

En la charla, Sebastián Beccacece habló de su presente en Ecuador, del proceso que edifica desde agosto de 2024, la críticas que recibe sobre sus decisiones, si estará presente en el 2026 en el banco de la Tri como su entrenador y sobre en donde sitúa a la selección nacional en el ámbito mundial.

Sebastián Beccacece cree en el crecimiento de Ecuador

El lunes 8 de septiembre de 2025, Lionel Scaloni, entrenador de la Selección de Argentina, compareció en Buenos Aires ante los medios de comunicación antes de emprender el viaje a Guayaquil para enfrentarse con Ecuador el día siguiente en la última fecha de las eliminatorias al Mundial 2026.

“Para mí (Ecuador) es de las mejores selecciones, repito, del mundo, no solo de Sudamérica. Nos va a poner las cosas difíciles a nosotros y al que le toque enfrentar en el mundial”, dijo Scaloni, sorprendiendo a más de uno con sus palabras.

Este martes 16 de septiembre, Beccacece fue consultado sobre este tema y no dudó en mencionar que la Tri aún no ha hecho los méritos suficientes para estar en ese top reducido de selecciones a las que se las puede considerar como las mejores del mundo.

“Hay que vivir y transitar experiencias colectivas para llegar a ese nivel. Francia, Argentina, España, Brasil, Inglaterra e Italia están en ese círculo. Ecuador, si sigue trabajando como ahora, en unos 10 años será una potencia, no tengo dudas de eso. Estamos en el camino, pero todavía falta”, señaló.

Destacó el talento de figuras como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y William Pacho, quienes ya compiten en prestigiosas ligas europeas y han ganado títulos con sus clubes que hasta hace unos años parecían imposibles para un futbolista ecuatoriano.

Sin embargo, advirtió que el verdadero salto de calidad llegará cuando el equipo logre superar barreras históricas en una Copa del Mundo, cuya mejor participación fue en Alemania 2006, donde alcanzó los octavos de final.

Beccacece sí estará en el Mundial 2026

El estratega confirmó que estará al frente del equipo en la próxima Copa del Mundo. Mencionó que espera construir una selección que inspire a su hinchada y que se atreva a competir con intensidad y valentía. “No me conformo con participar, quiero que este sea el mejor Mundial de Ecuador”, dijo.

Sobre el reto de preparar partidos en tan pocos días, explicó que la clave está en la observación y en el análisis minucioso. Debemos ajustar todo en dos jornadas de entrenamiento. Esto incluye planes tácticos y variantes ofensivas y defensivas. La selección exige precisión y flexibilidad”, detalló.

El entrenador elogió la entrega de sus convocados y su disposición para hacer viajes de hasta 14 horas, entrenar y competir con máxima intensidad. Destacó que incluso en partidos adversos, como el de Perú con un jugador menos, la Tri mostró coraje y resistencia.

En octubre Ecuador volverá a juntarse para jugar dos amistosos. El 10 se medirá ante Estados Unidos en Austin, Texas, y el 14 a México en Guadalajara.

El 13 de noviembre medirá fuerzas contra Canadá en Toronto y el 18 a Nueva Zelanda en Nueva Jersey.

