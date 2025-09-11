Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), se pronunció tras la clasificación al Mundial del 2026. El dirigente detalló cómo vivió los instantes posteriores del fin de eliminatorias con el DT Sebastián Beccacece y criticó los comentarios contrarios sobre el entrenador y la Selección de Ecuador.

Este jueves 11 de septiembre del 2025, la Casa de la Selección acogió un evento con uno de sus auspiciantes el cual contó con la presencia del titular de la FEF. Tras el acto, este conversó con los medios de comunicación.

Al ser consultado con respecto a si conversó con Beccacece y qué se dijeron tras la clasificación, este señaló que se dieron un abrazo por todo el trajín de la eliminatoria. A su vez, agregó que lo felicitó y ya trabajan para el Mundial 2026.

A sus palabras sobre el DT de la Tri, Egas le agregó su lectura crítica con respecto a la afición tricolor y los procesos de los entrenadores. Asimismo, se mostró en desacuerdo por las ‘formas’ en que se han brindado opiniones y reacciones.

Francisco Egas considera que el país ha sido injusto con Sebastián Beccacece, DT de la Selección de Ecuador

En su intervención, Egas señaló que la afición ha sido injusta con la escuadra y sus directores técnicos. A su vez, también recordó a Félix Sánchez Bas -exDT de la Tri y antecesor de Beccacece- y lamentó la valoración que él cree que se le dio.

“Por momentos, este país ha sido injusto con él (Sebastián Beccacece). Ha sido injusto con Félix (Sánchez Bas), a quien lo sacaron corriendo de acá, y ahora se acuerdan de él. Me da mucha pena. Él, seguramente, sentirá que fue parte de esta campaña histórica, pero también la injusticia de este país con él“, apuntó el directivo.

Este también sostuvo que la crítica es bienvenida, pero se deben revisar las maneras en las que se lo hace sobre quienes vienen a aportar a la nación. “Las formas me parece que están mal, porque hablan mal de nuestra gente. Creo que eso no es el Ecuador“, sumó.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol también se refirió al cambio de sede de Quito a Guayaquil para los dos últimos partidos de la Tri como local ante Brasil y Argentina. Este señaló que en ambas jornadas que se jugaron en el Monumental, así como en una anterior frente a Bolivia, este se llenó.

Con respecto a tener una sede fija y a si es mejor jugar en la capital o en el puerto principal para la Selección de Ecuador, este señaló que no hay un reducto determinado para el equipo. Las decisiones de jugar en un estadio u otro se tomarán en función de las circunstancias.

“Cuando el apartado deportivo pida jugar en Quito, lo haremos en Quito. Si pide jugar en Cuenca, en Manta o en Machala, lo haremos también. Guayaquil es, quizá, una de las ciudades más futboleras, por no decir la más futbolera del país (…) por momentos encontraremos alguna ventaja de jugar en Guayaquil y en momentos en Quito. Ojalá la gente lo vea así, como un todo“, dijo.

La clasificación de la Selección de Ecuador al Mundial 2026

La Selección de Ecuador se clasificó al Mundial de 2026 con 29 puntos, el segundo mayor puntaje en su historia en eliminatorias. A nivel de rendimiento, esta igualó los 31 que le llevaron al Mundial de 2002, sin embargo, aquello no constó en la tabla ya que una sanción le restó tres unidades.

Dentro de los choque clasificatorios, el conjunto ecuatoriano también contó con la mejor defensa de su historia y de las eliminatorias desde que se juegan todos contra todos. En 18 partidos, el equipo tan solo perdió dos y recibió cinco goles.

