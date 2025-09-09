Sebastián Beccacece, entrenador de la Selección de Ecuador, fue el más silbado por los hinchas ecuatorianos presentes en el Estadio Monumental de Guayaquil para el partido entre Ecuador y Argentina por la fecha 18 de las eliminatorias al Mundial 2026.

La silbatina a Sebastián Beccacece se registró la tarde-noche de este martes 9 de septiembre de 2025 en el cierre del calendario de las eliminatorias. Tanto Ecuador como Argentina están clasificadas a la siguiente Copa del Mundo.

Más noticias:

¿Cómo fue la silbatina a Sebastián Beccacece?

Faltando unos 20 minutos para el arranque del partido pactado para las 18:00, la voz del estadio se encargó uno a uno de nombrar las alineaciones de Argentina, primero por ser visitante, y luego de Ecuador por ser locales.

En los argentinos, Emiliano ‘Dibu‘ Martínez, arquero del Aston Villa y uno de los principales responsables del título en Catar 2022 de su país, fue el más abucheado por un repleto Monumental.

En Ecuador, Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho y Enner Valencia, que jugó su último partido con la Tri en las eliminatorias, fueron los más aplaudidos y ovacionados por los más de 50 000 hinchas que llegaron al Monumental.

Te puede interesar: Mr. Chip abre el debate sobre Sebastián Beccacece y los hinchas de Ecuador

Cuando la voz del estadio nombró a Sebastián Beccacece, los aplausos y la ovación se cambiaron por una resonante silbatina y abucheos para el entrenador argentino, dejando claro que su relación con los hinchas no es la más cercana.

Para sorpresa de todos los presentes en el estadio, ‘Becca‘ no estuvo en la zona técnica, sino que lo hicieron Guillermo Marino y Nicolás Chiesa, dos de sus asistentes.

Desde la FEF no se confirmó el motivo de la ausencia del entrenador argentino, aunque extraoficialmente se conoció que cumple una suspensión de un partido por haber recibido una tarjeta amarilla en el encuentro de la fecha 17 ante Paraguay en Asunción.

Julio Estrella/EL COMERCIO.

Beccacece en la Tri

Sebastián Beccacece, desde que asumió el mando, ha dirigido 11 partidos oficiales, en los que la Tricolor mostró orden defensivo, solidez táctica y falta de capacidad ofensiva por parte de su equipo.

El balance de su proceso refleja 4 victorias, 6 empates y apenas 1 derrota. Durante esta campaña, Ecuador anotó 8 goles y recibió solo 2, la cifra más baja de toda la eliminatoria. En total son cinco veces que el arco nacional fue vulnerado en este proceso.

Con esos números, el rendimiento del seleccionador alcanza un 54,5% de efectividad, registro que lo catapultó al Mundial 2026 de forma directa, faltando dos fechas para finalizar el calendario oficial.

Julio Estrella/EL COMERCIO.

Información externa: Sebastián Beccacece

D-bate: