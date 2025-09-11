La Selección de Ecuador ya tiene listos sus compromisos amistosos de octubre y noviembre de 2025 con los que se preparará para disputar desde el 11 de junio del siguiente año la Copa del Mundo en el norte del continente.

El primer reto de la Selección de Ecuador será ante Estados Unidos el 10 de octubre en el Q2 Stadium de Austin. Cuatro días después, el 14, se medirá con México en Guadalajara para seguir afinando detalles antes de su quinta intervención mundialista.

La Selección de Ecuador y un viejo conocido

La noche de este jueves 11 de septiembre de 2025 la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó que en noviembre se disputarán dos nuevos amistosos.

El primero será el 14 de noviembre ante Canadá en Toronto y el segundo el 18 del mismo mes contra Nueva Zelanda en New Jersey. Los estadios y horarios todavía no han sido anunciados.

Contra Canadá, Ecuador tiene tres antecedentes oficiales. El primero fue el 6 de junio de 1999 en el Commonwealth Stadium de Edmonton, donde los ecuatorianos se impusieron 2-1 gracias a un autogol de Jason deVos y a la anotación de Ariel Graziani. El gol canadiense lo convirtió Davide Xausa.

En ese entonces, la Tri era dirigida por Carlos Sevilla y formó con Johvani Ibarra; Franklin Anangonó, Jhon Cagua, Iván Hurtado, Alberto Montaño y Ulises de la Cruz en defensa; Jimmy Blandón, Luis González y Luis Moreira en el medio campo; y en ataque Nicolás Asencio y Ariel Graziani.

El segundo choque se dio el 21 de enero de 2002, en la Copa Oro disputada en el desaparecido Orange Bowl Stadium de Miami. En aquella ocasión, la Tri ganó 2-0 con doblete de Álex Darío Aguinaga. Ese torneo fue parte de la preparación para el debut en el Mundial Corea-Japón.

El 11 inicial de Hernán Darío Gómez fue con José Francisco Cevallos; Luis Gómez, Augusto Poroso, Iván Hurtado y Marlon Ayoví; Edwin Tenorio, Alfonso Obregón, Carlos Hidalgo y Álex Aguinaga; Cléber Chalá y Carlos Tenorio.

El último antecedente se jugó en el BMO Field de Toronto el 1 de junio de 2011 y terminó 2-2. Los goles tricolores fueron obra de Christian Benítez y Michael Arroyo, mientras que Terry Dunfield y Tosaint Ricketts anotaron para los canadienses.

Reinaldo Rueda alineó a Marcelo Elizaga; Néicer Reasco, Geovanny Caicedo, Frickson Erazo y Wálter Ayoví; Segundo Castillo, Christian Noboa, Luis Saritama y Michael Arroyo; Jaime Ayoví y Christian Benítez.

La Selección de Ecuador tendrá un rival inédito

El duelo ante Nueva Zelanda será especial, ya que será la primera vez en la historia que Ecuador se mida ante los ‘All Whites’.

Este equipo oceánico ya está clasificado para el Mundial 2026 y cuenta con dos participaciones previas en España 1982 y Sudáfrica 2010.

