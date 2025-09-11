Moisés Caicedo recibió una tarjeta roja en el último partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y será baja en el primer partido de la Selección de Ecuador en el certamen. Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se confirmó la suspensión del jugador.

Tras un evento entre la Tri y un aliado comercial, celebrado este jueves 11 de septiembre del 2024, Francisco Egas -presidente de la FEF- se refirió a la clasificación del equipo nacional hacia la Copa del Mundo y a las eliminatorias. Entre sus dichos, el titular del ente rector del balompié ecuatoriano topó el tema de Caicedo.

En su intervención, Egas esclareció qué sucederá con Caicedo tras ser expulsado en el último partido. Asimismo, señaló su postura sobre el caso y qué consideraciones se deben tomar, aunque negó que, a día de hoy, se pueda dar reversa en torno a la sanción sobre el volante.

La sanción sobre Moisés Caicedo con la Selección de Ecuador se extiende hasta el Mundial

Egas señaló que dentro del certamen, aquella sanción para las selecciones puede ser desmedida dado que los grupos solo contemplan tres partidos. De tal manera, el perderse tan solo uno ya resulta perjudicial.

“Creo que hay mucho desconocimiento sobre el reglamente. Lamentablemente, las sanciones por tarjeta roja se acarrean hacia la fase final del Mundial. Nosotros creemos que es algo que la FIFA tiene que contemplar, revisar, porque me parece que es poco justo“, sostuvo.

El presidente de la FEF también acotó que el reglamento no posee formas para que exista un indulto por expulsión en eliminatorias. A su vez, señaló que aquella figura aplica para la eliminación de tarjetas amarillas que no acarreen sanción.

La expulsión de Moisés Caicedo ante Argentina

En el último partido de las eliminatorias entre la Selección de Ecuador y Argentina, Moisés Caicedo vio la expulsión a los 50 minutos. El árbitro Wilmar Roldán le mostró la tarjeta roja a raíz de una segunda tarjeta amarilla.

La primera amonestación para el volante ecuatoriano había llegado a los 16 minutos de juego. La nueva cartulina, que devino en su expulsión, se produjo luego de que, en un balón dividido contra Nicolás González, este llegara a destiempo e impactase al argentino.

Pese a contar con un jugador menos, la Selección de Ecuador, que ya ganaba por 1-0 cuando echaron a Caicedo, se las arregló para llevarse el triunfo. El tanto en aquel compromiso lo marcó Enner Valencia.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026 para la Selección de Ecuador?

El 5 de diciembre del 2025, la delegación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) estará en Washington DC. Allí se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026 en el Centro Kennedy.

Un total de 48 selecciones se dividirán dentro de cuatro bombos y su posición será determinada a partir del ranking FIFA. Tras ello, cada equipo quedará en uno de los 12 grupos que contendrá a cuatro escuadras.

