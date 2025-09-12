Nilson Angulo brilla en el Anderlecht de Bélgica y la Selección de Ecuador y firmó un nuevo vínculo de cara al futuro. La escuadra belga y el futbolista tricolor cerraron un acuerdo de renovación de contrato hasta el 2029.

Finalizadas las eliminatorias sudamericanas con la Tri, Angulo retorno hacia su club para la continuación de la temporada 2025-2026. Este viernes 12 de septiembre del 2025 se selló la extensión del periodos del extremo en el elenco blanquivioleta.

Más noticias:

César Merlo, especialista en fichajes, dio a conocer los detalles de la operación. Este señaló que la renovación se da después de que el conjunto belga rechazará las ofertas por el puntero en el mercado de de transferencias de verano.

Antes de que se produjese el nuevo acuerdo entre el Anderlecht y Nilson Angulo, desde Portugal se había mostrado interés por el futbolista. El Sporting de Lisboa fue uno de los clubes que buscó incorporar a sus filas al tricolor.

Nilson Angulo, titular con la Selección de Ecuador en las últimas eliminatorias

Nilson Angulo estuvo presente en la última convocatoria de la Selección de Ecuador para eliminatorias tras su buen momento con el Anderlechet. El DT Sebastián Beccacece lo llamó y lo puso como titular ante Paraguay y Argentina.

Aunque en ambos compromisos saltó a la cancha desde el inicio, en ambos fue sustituido en el segundo tiempo. Su mejor cotejo fue ante la ‘Albiceleste‘ donde acertó en todos sus pases (10); realizó dos remates, uno a puerta y otro desviado; ganó cinco de siete duelos e intentó tres regates.

Aquellos choques en el cierre de la clasificatoria al Mundial 2026 fueron su consolidación en la oncena de Beccacece. Antes ya había jugado desde el inicio en la doble jornada previa ante Perú y Brasil, pero anteriormente no había sido convocado en toda la eliminatoria.

Angulo y su inicio de temporada en el Anderlecht

Nilson Angulo ha tenido un arranque de temporada inmejorable con el RSC Anderlecht. El futbolista ecuatoriano acumula un total de 10 partidos entre la liga de Bélgica y las fases previas de la UEFA Europa League y la Conference League.

En el torneo local acumula cinco compromiso y en ellos ha brindado cinco asistencias y convertido un gol. A ello se le suma otro tanto en tres partidos de las rondas previas de Conference, donde su equipo fue eliminado. En las preliminares de Europa League, no incidió en goles ni su escuadra se mantuvo en el certamen.

Con tan solo la decena de compromisos y a sus 22 años, Angulo proyecta la mejor temporada con los belgas en función de las temporadas previas. Desde que llegó al Anderlecht en 2022, procedente de Liga de Quito, este había anotado tres goles y dado tres asistencias en 64 compromisos.

Por si quieres saber más:

El paso de Nilson Angulo por Ecuador

Nilson Angulo empezó su trajín futbolístico en las inferiores de Independiente del Valle y luego pasó a Norte América de Guayaquil y fichó por Liga de Quito en el 2020. Con el conjunto albo, sin embargo, debutó en el 23 de junio del 2021.

Con los albos sumó 35 partidos. Allí anotó siete goles y brindó cinco asistencias antes de partir hacia el fútbol de Europa.

Información externa: RSC Anderlecht

No te pierdas D-Bate