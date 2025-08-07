El ecuatoriano Nilson Angulo mantiene su buen arranque de temporada con el Anderlecht de Bélgica y volvió a anotar con el club. El futbolista anotó con su club en la fase previa de la UEFA Conference League en un triunfo de 3-0 sobre el Sherirff Tiraspol de Moldavia.

La escuadra blanquivioleta debutó en el torneo internacional durante este jueves 7 de agosto del 2025 y el futbolista tricolor arrancó como titular. Antes, su equipo ya había iniciado la temporada tanto en la liga de Bélgica como en la UEFA Europa League, de donde fue eliminado en la segunda ronda preliminar y se lo trasladó a la Conference.

Pese a la victoria ante el conjunto moldavo, el Anderlecht y Nilson Angulo deberán volver a enfrentarse en un choque de revancha, pues la modalidad de clasificación en partidos a ida y vuelta. El nuevo cotejo se jugará el 14 de agosto.

Si logra sostener el resultado, el club belga ya estará en la fase de grupos. Dado que el Sheriff también fue eliminado de la Europa League en la penúltima etapa previa, este también fue enviado a la final de Conference.

El gol de Nilson Angulo abrió el camino para el Anderlecht

En la goleada favorable para el Anderlecht, Nilson Angulo fue quien abrió la cuenta para su equipo a los 17 minutos de juego. Kasper Dolberg y Yari Verschaeren pusieron los tantos que sellaron la goleada para el elenco belga.

El tanto anotado por Angulo llegó después de una jugada gestada desde la banda derecha que devino en un centro. Ilay Camara envió el balón por los aires hacia el segundo poste y el ecuatoriano apareció para calzar la pelota de primera.

El puntero tricolor no tuvo que esperar para que la pelota toque el suelo y, con un derechazo de volea y borde externo, cambió de palo. El remate fue violento, certero, y se coló por la escuadra derecha del arco del Sheriff.

Los goles de Nilson Angulo en la temporada

El tanto en Conference League fue el segundo de Nilson Angulo en su nueva temporada con el Anderlecht. Antes, el tricolor de 22 años le anotó al Westerlo en la primera fecha del campeonato de Bélgica.

En este ciclo 2025-2026, el futbolista surgido en Liga de Quito -club que lo transfirió a su actual escuadra- vive su tercera temporada con los blanquivioletas y ya igualó los números que registró en la anterior, donde logró dos anotaciones. Durante su campaña de estreno no registró goles.