Nilson Angulo, que cerró la temporada pasada en gran nivel con el Anderlecht y fue convocado por la Selección de Ecuador, arrancó la campaña 2025/26 con un gran estado de forma. En este inicio, el ecuatoriano se perfila como una de las principales figuras del club belga.

Angulo se muestra cada vez más cómodo, con confianza en su rol y adaptado plenamente a la Belgian Pro League. Ha tenido actuaciones destacadas que han contribuido al arranque perfecto del Anderlecht en el campeonato local.

Actualmente, el club es líder en solitario con seis puntos en dos jornadas y tiene el mejor ataque del torneo con siete goles a favor, varios de ellos con participación directa de Angulo.

Los “Mauves et Blancs” son el club más laureado del fútbol belga, con 34 títulos, aunque no levantan el trofeo desde la temporada 2016/17.

En lo que va de la temporada 2025/26, Nilson Angulo ha disputado cuatro partidos con el Anderlecht —todos como titular— y acumula más de 310 minutos en cancha.

Dos de esos encuentros fueron por la fase clasificatoria a la UEFA Europa League, aunque lamentablemente el equipo fue eliminado en penales por el BK Häcken de Suecia. Sin embargo, en la Belgian Pro League la historia es diferente. El Anderlecht ganó sus dos primeros encuentros y Angulo ya suma un gol y una asistencia.

En cuanto a sus estadísticas individuales, Angulo fue incluido en el “Equipo de la Semana”, registra un 76% de precisión en pases, ha dado dos pases clave, promedia 3 entradas, 5.5 recuperaciones y un despeje por partido, lo que resalta también su compromiso defensivo.

Nilson’s nature. 🟣⚪️



Up next: RSCA vs Sheriff Tiraspol for a place in the Conference League play-off qualifiers. 🎟️ Tickets for Thursday available via https://t.co/2dfCVv8XsD (€10/€15). pic.twitter.com/14wc8IQ9tu