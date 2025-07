Nilson Angulo atraviesa su mejor momento desde que llegó al fútbol europeo. El delantero ecuatoriano, que milita en el Anderlecht de Bélgica, debutó en la temporada 2025-26 con un golazo y una asistencia.

Nilson Angulo fue protagonista de una publicación especial en las redes sociales de su club, donde compartió detalles íntimos de su vida, su adaptación en Europa, el impacto que ha tenido en su carrera formar parte de un equipo tan exigente y su sueño mundialista.

Nilson Angulo y su camino a la consolidación en Anderlecht

“Anderlecht es una institución muy exigente. Tienes que demostrar tu valor todos los días”, reconoció Nilson Angulo en una de las frases destacadas de la extensa publicación.

El contenido fue difundido con fotos y frases cortas del futbolista en distintos momentos de su estancia en Bruselas, ciudad en la que reside desde junio de 2022. “Vivir en Bruselas me enseñó mucho sobre cómo mantenerme fuerte mentalmente”, expresó.

Destacó el valor personal y profesional que significó anotar su primer gol en el Lotto Park. “Mi gol contra Westerlo fue un momento de mucho orgullo”, confesó el delantero de 22 años, quien ha sabido ganarse poco a poco un lugar en el plantel principal del club más laureado de Bélgica.

El futbolista también habló de la presión que implica jugar en un club con historia, pero lo ve como una oportunidad para crecer: “Hay mucha presión, pero si haces las cosas bien, es realmente especial”.

Con una personalidad tranquila y enfocada, dejó claro que su entorno familiar ha sido un pilar importante para mantenerse firme en el exterior. “Soy muy familiar, estoy muy cercano a mi mamá y a mis hermanos”, reveló.

En su mensaje también hubo espacio para recordar sus raíces. Con nostalgia evocó su juventud en Quito, donde dio sus primeros pasos en el fútbol y forjó su carácter. “(…) Me definió quién soy como persona; cada vez que tengo tiempo libre me gusta volver y visitar mi barrio. Me recuerda de dónde vengo y me ayuda a mantenerme humilde”.

El sueño mundialista de Nilson Angulo

Entre sus aspiraciones, Angulo no oculta su deseo más grande, que es “ganar la Copa del Mundo con Ecuador”. Desde pequeño, tuvo como referente a Neymar y, según contó, intentaba imitar sus movimientos cuando jugaba con sus amigos.

“Dios y mi familia son quienes me dan fuerza cada día”, agregó, y aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes de su país para que luchen por sus sueños, que estudien y que siempre valoren a sus padres. Para él no ha sido fácil, pero insiste en que mantenerse por el camino correcto hace la diferencia.

Nilson Angulo se formó en las divisiones menores de Liga de Quito, donde debutó profesionalmente en 2021. Su velocidad, desborde y capacidad para jugar en distintos frentes del ataque llamaron la atención del Anderlecht, que lo fichó en 2022.

Desde entonces ha tenido participación en la liga belga y en torneos internacionales. Además, ha sido convocado a la selección absoluta de Ecuador, sumando minutos en amistosos y procesos clasificatorios, consolidándose como una opción a futuro en el frente ofensivo del combinado dirigido por Sebastián Beccacece.

