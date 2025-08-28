Nilson Angulo vive su mejor arranque de temporada desde que llegó al Anderlecht de Bélgica y ha captado las miradas de un grande de Portugal en la recta final del mercado de fichajes de Europa. El Sporting de Lisboa está interesado en incorporar al futbolista ecuatoriano.

Tras su arribo al conjunto blanquivioleta desde Liga de Quito, a mediados de 2022, Angulo ocupó un rol variable entre titularidades, suplencias, y momentos con la escuadra filial. Aquello, sin embargo, cambió en el cierre de la temporada 2024-2025 y en el inicio de la 2025-2026.

Dentro de la vigente campaña, el puntero ha estado presente en ocho partidos, dentro de los cuales ha generado siete jugadas de gol. Cuenta con dos anotaciones y cinco asistencias entre UEFA Europa League, Conference League y la Liga de Bélgica.

Desde que llegó al conjunto belga, el extremo ecuatoriano acumula 72 partidos con el equipo. En todo aquel ciclo acumula cinco dianas y ocho veces en las que uno de sus pases ha antecedido a una anotación.

Nilson Angulo y el Sporting de Lisboa

A raíz de su rendimiento, el Sporting Lisboa se ha fijado en él y desde Portugal se vinculó a Nilson Angulo con cuadro de la capital lusa. De acuerdo al periodista Rudy Galetti del medio TeamTALK, la escuadra busca incorporar al futbolista ecuatoriano tras fracasar en su intento por fichar al español Yeremay del Deportivo La Coruña.

“El club portugués (Sporting Lisboa) se ha acercado concretamente al talento ecuatoriano del Anderlecht dado que su valoración es de 23,3 millones de dólares y es considerada justa y mucho más dentro de su presupuesto, en comparación con los 35 millones solicitados por Yeremay desde el Deportivo“, señaló.

El perfil del ecuatoriano, a su vez, es visto como un buen refuerzo para la banda zurda del conjunto lisboeta. Para Bélgica, el mercado de fichajes está abierto hasta el 6 de septiembre, mientras que en Portugal hasta el 16.

Dos ecuatorianos pasaron por el Sporting de Lisboa con anterioridad

En caso de incorporarse al Sporting de Lisboa, Nilson Angulo será el tercer ecuatoriano que defienda su casaca. Antes, el equipo portugués tuvo en sus filas al delantero Felipe Caicedo y al extremo Gonzalo Plata.

Caicedo se sumó al club en calidad de préstamo desde el Manchester City a mediados del 2009 y se mantuvo hasta el final de aquel año. Allí disputó 11 partidos y colaboró con una asistencia.

Plata llegó en el 2019 desde Independiente del Valle y estuvo en la escuadra hasta el 2022. Con esta disputó 38 partidos y brindó cuatro asistencias y cuatro goles. Ganó la liga de Portugal y la copa de aquel país.