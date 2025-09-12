La Selección de Ecuador ya se encuentra clasificada para el Mundial del 2026 y espera por el sorteo en diciembre para conocer su grupo y rivales en el certamen. De cara al máximo torneo de selecciones, históricos exmundialistas se refirieron al proceso del DT Sebastián Beccacece.

Tras la última jornada de eliminatorias, la Tri quedó clasificada hacia la Copa del Mundo en el segundo puesto con 29 puntos, tres menos de los conseguidos a nivel de resultados debido a una sanción. En la última fecha, esta venció a Argentina por 1-0.

Después de finalizar la competencia, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) realizó un evento con uno de sus aliados. Este contó con la presencia de jugadores que representaron en Mundiales al equipo nacional.

Los nombres que se dieron cita fueron Johvani Ibarra, Cléber Chalá, Luis Fernando Saritama y Neicer Reasco. A su vez, también estuvo presente la delantera Madelen Riera. Estos conversaron con EL COMERCIO en torno a Beccacece y brindaron su criterio sobre este.

Ibarra formó parte de la nómina que fue al primer Mundial, Corea Japón 2002, junto a Chalá. Reasco estuvo en Alemania 2006 con Saritama, quien también acudió a Brasil 2014. Riera, asimismo, formó parte de la única escuadra femenina de la Tri que ha llegado a una Copa del Mundo en 2015.

Confianza y sugerencias para Sebastián Beccacece, DT de la Selección de Ecuador

En torno al proceso y futuro de Beccacece al mando de la Selección de Ecuador, Ibarra contó que le daría su voto de confianza al técnico de la Tri. “Hizo su trabajo, estamos en un Mundial y como ecuatoriano le doy mi apoyo al 100% a todos los chicos“, manifestó.

Saritama también respaldó al entrenador y destacó la campaña que el técnico realizó con la Selección de Ecuador. Este sostuvo que le diría que “no pelee tanto” y le sugirió enfocarse en lo que se viene, pues sus dirigidos saben que tienen qué hacer y el cuenta con la capacidad de llevar lejos al equipo, más allá de las críticas.

Neicer Reasco señaló que este debería escuchar más y tener mayor visión sobre los jugadores del torneo local. “Le diría que vea el fútbol ecuatoriano. Que vea jugadores que están en el exterior, pero que también vea jugadores del fútbol ecuatoriano que le pueden dar una mano en la selección. Creo que todos los goleadores de los equipos están para la Selección“, acotó.

Chalá, a su vez, puntualizó que este debe continuar haciendo un buen trabajo. Riera se adhirió a tal postura.

Juan Carlos Burbano y Carlos Tenorio también comentaron sobre la Tri y Beccacece

Juan Carlos Burbano, mundialista en 2002 y exDT de la categoría sub-17 de la Selección de Ecuador, también opinó sobre Beccacece, al igual que Carlos Tenorio, presidente de la Asociación de Fútbolistas Ecuatorianos (AFE) y mundialista en 2006. Estos también conversaron con EL COMERCIO.

Juan Carlos Burbano, exfutbolista de la Selección de Ecuador, durante su etapa como DT de El Nacional. Foto: Archivo EL COMERCIO

Burbano ve a Sebastián Becaccece como un técnico exigente, que trabaja bien tácticamente y ha logrado un sentido de pertenencia en los jugadores. “Creo que le ha dado también un sentido de pertenencia a los jugadores con la selección. Sin llegar al al nivel de un ‘Bolillo’ Gómez, de un Gustavo Alfaro en cuanto a al carisma y la llegada a la gente, creo que es un un buen entrenador y tiene buenas intenciones“.

A pesar de reconocer que la parte ofensiva necesita mejorar, Burbano cree que Becaccece se merece estar en el Mundial porque se lo ganó. Además, argumenta que cambiar de entrenador antes de un Mundial no sería correcto.

En el caso de Carlos Tenorio, este cuenta con una posición contraria a la del entrenador. Este considera que no está a la altura de la Tri y sus jugadores y se necesita alguien que pueda tomar decisiones firmes. Asimismo, considera que desde la FEF no existe un proyecto a largo plazo para que el combinado sea competidor en todas las competencias.

Carlos Tenorio en un partido de la Selección de Ecuador durante su época como futbolista. Foto: Archivo EL COMERCIO

“Pueda que se le den las cosas en la selección, pero no es el entrenador que verdaderamente debemos que tener los ecuatorianos. Yo creo que Ecuador tiene que mirar más arriba y, con el respeto que se merece, para mí a veces han habido muchas faltas de respeto a jugadores que lo vienen haciendo bien en el fútbol ecuatoriano“, relató.

Una polémica previa por Beccacece, la Tri y un exjugador

Durante la última jornada de eliminatorias, otro mundialista de la Tri que se pronunció fue Jefferson Montero, quien acudió a Brasil 2014. Este, al igual que Tenorio se opuso a la gestión de Beccacece como entrenador de la Selección de Ecuador.

La ‘Turbina’ ofreció a José Mourinho como DT para el Mundial y se postuló para gestionar su llegada. Este manifestó que aquello sería posible gracias al vínculo que cuenta Antonio Valencia -exfutbolista presente en los Mundiales de 2006 y 2014- con el entrenador portugués.

Valencia también se refirió al tema y, aunque apuntó que le gustaría ver a Mourinho en la Tri, le dio un espaldarazo a Beccacece.

