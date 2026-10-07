La Selección de Ecuador escaló en el ranking FIFA

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La Selección de Ecuador registró una leve mejoría en el ranking FIFA luego de la última tripleta de partidos que disputó en Asia ante Corea del Sur, Japón y Panamá, estos dos últimos por la Copa Kirin, en los que no ganó ninguno.

La Selección de Ecuador subió en el ranking

La Selección de Ecuador amaneció este miércoles 7 de octubre de 2026 con la novedad de que tuvo una leve mejoría en el ranking FIFA actualizado luego de la extensa jornada de partidos amistosos disputados en el continente asiático.

Ecuador pasó de la casilla 25 a la 24 con 1587.07 puntos pese a la derrota ante Corea del Sur (3-0) y los empates contra Japón (0-0) y Panamá (1-1), que luego en la definición desde el punto penal terminaron con derrota.

La última vez que la Tri ocupó esta casilla fue en la actualización del jueves 18 de septiembre de 2025 con 1588 puntos. Desde el viernes 25 de octubre hasta el lunes 20 de julio de este año se sostuvo en la 23, cuando bajó a la 25.

El combinado nacional volverá a concentrarse para una nueva fecha FIFA, la última de este año, en noviembre. Los rivales están aún por definirse en lo que será una nueva prueba para el recién llegado Marcelo Gallardo.

Ecuador y el ranking FIFA

El primer ranking de selecciones de la FIFA se publicó el miércoles 30 de diciembre de 1992. Ecuador ocupó la casilla 65 con 23 puntos. El montenegrino Dušan Drašković era el entrenador que empezó a moldear a toda una generación.

Por esos días, el cuadro tricolor todavía no daba el salto de calidad que lo llevó en el siglo XXI a conseguir su primera clasificación para una Copa del Mundo de la mano del colombiano Hernán Darío Gómez en Corea-Japón 2002.

Su mejor momento en esta tabla lo vivió desde el miércoles 10 de abril al miércoles 3 de julio de 2013, cuando se sostuvo en el casillero 10. El también colombiano Reinaldo Rueda era el DT de ese plantel que tenía a Antonio Valencia como referente.

La peor posición la obtuvo el martes 14 de septiembre de 2010, cuando descendió al casillero 72. Ese fue el resultado de haber hecho una pésima Copa América 2007 (eliminado en fase de grupos) y de no haber clasificado para Sudáfrica 2010.

Ranking FIFA

Puesto Selección Puntos 1 España 2011.57 2 Argentina 1972.80 3 Francia 1958.86 4 Inglaterra 1925.59 5 Portugal 1807.69 6 Brasil 1806.51 7 Marruecos 1805.34 8 Bélgica 1779.17 9 Países Bajos 1778.61 10 México 1738.48 11 Colombia 1735.80 20 Uruguay 1635.54 24 Ecuador 1587.07 33 Paraguay 1552.30 49 Venezuela 1465.87 50 Chile 1458.97 53 Perú 1450.95 78 Bolivia 1322.19

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