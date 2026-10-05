¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador en 2026?

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La Selección de Ecuador finalizó su gira por Asia este lunes 5 de octubre del 2026 tras disputar tres compromisos durante la fecha FIFA. La siguiente ventana de amistosos para el combinado nacional será entre el 9 y el 17 de noviembre, aún sin jornadas confirmadas.

¿Cómo le fue a la Selección de Ecuador en su gira por Asia?

La fecha FIFA se llevó a cabo entre septiembre y octubre. Inició el 21 del mes previo y finalizará 6 del actual. Allí, la Selección de Ecuador se estrenó con Marcelo Gallardo como DT y se enfrentó ante Corea del Sur, Japón y Panamá.

El choque ante los surcoreanos se llevó a cabo durante el 24 de septiembre en su territorio y el cotejo terminó en derrota para la Tri. Los ‘Tigres de Asia’ se llevaron una victoria de 3-0 con goles de Oh Hyen-Gyu, Son Heung-Min y Lee Dong-Gyeong.

Los cotejos sucesivos fueron en Japón por la Copa Kirin. Ante los anfitriones, el conjunto sudamericano igualó por 0-0 y cayó 5-4 en penales. Tras aquel resultado, los tricolores se enfrentaron a Panamá por el tercer lugar del torneo e igualaron 1-1, pero volvieron a caer desde los 12 pasos por 7-6.

La Selección de Ecuador solo marcó un gol

En su aventura por territorio asiático, la Selección de Ecuador consiguió su primer gol bajo la era de Marcelo Gallardo en su tercer partido. Frente a Panamá, el equipo caía por 1-0 tras el primer tiempo, pero Riquelme Angulo puso el tanto del empate en la etapa de complemento.

Con su gol, Angulo se convirtió en el tercer goleador más joven de la historia de la Tri al haberlo hecho con 18 años, 8 meses y 23 días. Es superado solo por Felipe Caicedo, quien lo hizo con 18 años, seis meses y 20 días, y por Kendry Páez, con 16 años, cinco meses y ocho días.

Angulo también tuvo su primera convocatoria al plantel nacional para esta gira. En ella también sumó minutos ante todos sus rivales y siempre ingresó desde el banco de suplentes.

La siguiente fecha FIFA para la Selección de Ecuador

De cara a los futuros compromisos de la Selección de Ecuador en este 2026, el equipo aún no tiene rivales ni fechas confirmadas. Pese a ello, Marcelo Gallardo sí brindó especificaciones en torno a los siguientes compromisos.

En diálogo con los medios de comunicación, el ‘Muñeco’ se refirió a la planificación y elección de los lugares para enfrentar a sus adversarios. “Ya no haremos viajes tan largos”, manifestó.

Tras los tres compromisos, el técnico argentino también habló sobre las conclusiones que le dejó la gira. Más allá de la derrota, este ponderó la actitud de los convocados y también advirtió que aquellos que no han tenido continuidad en sus clubes, deben adquirirla para continuar en el equipo y no llegar con falta de ritmo.

❓ ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador? La próxima ventana internacional está programada del 9 al 17 de noviembre de 2026. Ecuador todavía no tiene confirmado el día exacto ni los rivales de sus próximos amistosos. ❓¿Cómo le fue a Ecuador en su gira por Asia? Ecuador perdió 3-0 ante Corea del Sur e igualó ante Japón y Panamá. En los dos partidos de la Copa Kirin cayó posteriormente en las definiciones por penales. ❓¿Quién marcó el único gol de Ecuador en Asia? Juan Riquelme Angulo marcó ante Panamá el único gol ecuatoriano durante los tres partidos de la gira y el primero de la era de Marcelo Gallardo. ❓¿Qué dejó la primera gira de Marcelo Gallardo con Ecuador? Gallardo utilizó los partidos para evaluar jugadores y variantes y posteriormente remarcó que la continuidad en los clubes será determinante para las siguientes convocatorias. ❓¿Qué sigue para la Selección de Ecuador? Ecuador volverá a reunirse durante la ventana FIFA del 9 al 17 de noviembre, en la que cada selección puede disputar hasta dos partidos.

Te recomendamos