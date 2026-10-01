🔴 (En vivo) La Selección de Ecuador 0-0 Japón en Yokohama

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador y la de Japón se enfrentan este jueves 1 de octubre de 2026 por la primera fecha de la Copa Kirin en el Estadio Internacional de Yokohama. El ganador jugará ante Panamá o Nueva Zelanda, los otros participantes.

Ecuador parte en desventaja ante Japón

La Selección de Ecuador afronta este amistoso ante Japón con la ausencia de cuatro titulares por lesión (Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata) y la salida definitiva del atacante Enner Valencia.

Marcelo Gallardo llegó al debut ante Corea del Sur el jueves 24 de septiembre (3-0 en contra) con apenas un entrenamiento; sin embargo, para enfrentarse a los japoneses, el equipo ha trabajado con normalidad desde el viernes pasado.

Los cambios en la nueva propuesta de juego de La Tri serán mínimos debido al poco tiempo de trabajo con el ‘Muñeco‘, quien comenzó la búsqueda de un nuevo atacante tras la renuncia de ‘Superman’, el goleador histórico del equipo.

Por su parte, los ‘Samuráis Azules‘, dirigidos por Hajime Moriyasu desde hace más de nueve años, se perfilan como favoritos. Si bien fueron eliminados por Brasil en dieciseisavos en el Mundial 2026 —igual que Ecuador—, concluyeron la fase de grupos de forma invicta, con dos empates y una victoria.

El buen toque de pelota, los pases en profundidad a la zona contraria, los cambios de frente, el buen acompañamiento y la solidaridad para con quien traslada el balón son, entre otras, las virtudes del equipo asiático.

Historial de Ecuador vs. Japón

Ecuador saldrá con sed de revancha en el amistoso contra Japón, al que no ha podido vencer desde 1996, sumado a la reciente derrota por 3-0 ante Corea del Sur en el debut de su seleccionador, el argentino Marcelo Gallardo.

Para el cuadro suramericano será vital reencontrarse con la victoria que le ha sido esquiva desde el histórico triunfo por 2-1 sobre Alemania el pasado 25 de junio por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

El primer enfrentamiento fue en 1995 por la Copa Kirin con triunfo del local por 3-0. Tras esa primera derrota vino la única victoria tricolor en 1996 por 1-0 con un tanto de Eduardo ‘Tanque’ Hurtado y con Francisco Maturana en el banquillo.

Los nipones volvieron a ganar 1-0 en 2006; en 2019 empataron 1-1 por la Copa América y el último amistoso que disputaron concluyó 0-0 previo al Mundial de Catar 2022.

Alineaciones confirmadas

Formación de Japón:

Hiroki Itó, Ayumu Seko y Ko Itakura; Keito Nakamura, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Ritsu Doan, Yuito Susuki y Takefusa Kubo; Kaina Tanimura.

DT: Hajime Moriyasu.

Formación de Ecuador:

Hernán Galíndez; Pervis Estupiñán, Willian Pacho, Jackson Porozo y Alan Franco; John Mercado, Jordy Alcívar, Pedro Vite y Kenny Arroyo; Nilson Angulo y John Yeboah.

DT: Marcelo Gallardo.

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