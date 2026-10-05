Juan Riquelme Angulo remueve un registro histórico con su primer gol con Ecuador

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Juan Riquelme Angulo anotó este lunes 5 de octubre su primer gol con la Selección de Ecuador con apenas 18 años ante Panamá, alimentando la ilusión de los hinchas tricolores que lo ven como el sucesor natural de Enner Valencia, el goleador histórico de la Tri.

Juan Riquelme Angulo necesitó tres partidos para marcar

Juan Riquelme Angulo necesitó 91 minutos y tres partidos para anotar su primer gol con la Selección de Ecuador. Su tanto se registró a los 57 minutos en el Estadio Nacional de Tokio, tras aprovechar un pase de Anthony Valencia.

Angulo arrancó el duelo ante los panameños en el banco de suplentes. En el inicio del segundo tiempo, el entrenador argentino Marcelo Gallardo lo envió al terreno de juego en lugar de Jordy Caicedo, quien no tuvo una buena jornada.

El gol del exdelantero de Independiente del Valle también quedó en la historia como el primero de la era del ‘Muñeco‘. Ante Corea del Sur (derrota 3-0) y Japón (derrota en penales), los tricolores no pudieron vencer el arco rival.

‘Riqui‘ hizo su tradicional celebración abriendo los brazos antes de llegar donde estaba el resto de sus compañeros, quienes lo abrazaron y felicitaron. Previo a regresar a la mitad de la cancha, se persignó para ir en busca de una victoria que nunca llegó.

Angulo entra en el podio

Según el sitio especializado Transfermarkt, Juan Riquelme Angulo ingresó en el podio de los jugadores más jóvenes en anotar un gol con la camiseta de la Selección de Ecuador, con apenas 18 años, ocho meses y 22 días.

Este ranking está liderado por Kendry Páez, actualmente en el equipo sub-21 del Chelsea, quien gritó gol por primera vez con la camiseta amarilla de la Tri el jueves 12 de octubre de 2023 ante Bolivia, por la segunda fecha de las eliminatorias al Mundial 2026.

El mediocampista inscribió su nombre en la victoria tricolor de 2-1 con tan solo 16 años, cinco meses y nueve días en el Estadio Hernando Siles de La Paz. En ese momento era jugador de IDV. Ese mismo año, el Chelsea concretó su fichaje.

El segundo en esta lista es Felipe Salvador Caicedo, quien lo logró con 18 años, seis meses y 20 días en la derrota 3-1 ante Estados Unidos, en un amistoso llevado a cabo el domingo 25 de marzo de 2007 en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida.

‘Felipao‘ en ese momento era jugador del Basel de Suiza. Luego realizó su carrera por equipos de Inglaterra, Portugal, España, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Arabia Saudita y Ecuador, donde cerró su carrera en 2025 en Barcelona SC.

Goleadores jóvenes de Ecuador

Jugador Competición Fecha Edad Kendry Páez Eliminatorias 12/10/2023 16 años, cinco meses y ocho días. Felipe Caicedo Amistoso 25/03/2007 18 años, seis meses y 20 días. Riquelme Angulo Amistoso 05/10/2026 18 años, ocho meses y 22 días. Fidel Martínez Amistoso 17/12/2008 18 años, 10 meses y dos días. Gonzalo Plata Amistoso 11/09/2019 18 años, 10 meses y nueve días. Álex Aguinaga Amistoso 07/06/1988 18 años, 10 meses y 29 días. Moisés Caicedo Eliminatorias 13/10/2020 18 años, 11 meses y 11 días.

Gol de Kendry Páez

Gol de Felipe Caicedo

Te recomendamos: