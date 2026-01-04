Felipe Caicedo se marchó de Barcelona SC a fines del 2025 y en este 2026 apareció en un club de Europa. El delantero ecuatoriano fue llamado al último partido del Lazio de Italia, uno de su exequipos, como invitado especial y tuvo un recibimiento por lo alto.

La nueva llegada de Felipe Caicedo al Lazio de Italia

La mañana de este domingo 4 de enero del 2026, el Lazio enfrentaba al Napoli en el Estadio Olímpico de Roma. Era la antesala del partido cuando un antiguo rostro irrumpió en la pista atlética y evocaba dulces recuerdos.

Enfundado con la tradicional camiseta celeste del equipo italiano, Felipe Caicedo lució el número 20, el mismo con el que contó durante su etapa con ‘Le Aquile’. Allí se dirigió hacia una de las tribunas y saludó a los aficionados, quienes le correspondieron con vítores.

Dentro de sus cuentas, el Lazio también mostró cómo se llevó a cabo la visita de Caicedo al club. Allí adjuntó una foto del futbolista con los pulgares arriba y adjuntó el texto: “Amami o faccio un Caicedo“. El delantero ecuatoriano, a su vez, colocó otra postal en sus redes con la frase: “Casa mía”.

Felipe Caicedo: un recuerdo de Mario Pineida y el retiro en el aire

Durante su paso por el equipo romano, Caicedo también se refirió a su vínculo con el club. Allí conversó con Lazio Style Tv y señaló que guarda recuerdos maravillosos en torno a su etapa con el equipo y que no se sentía tan entusiasmado en cuanto a su regreso, pero los hinchas respondieron.

“Quiero mucho al equipó y espero que Maurizio Sarri los lideré como ya lo ha hecho“, manifestó el delantero de 35 años. Asimismo, este también se refirió a su último paso por Barcelona SC, su potencial retiro y el fallecimiento de su compañero Mario Pineida.

“La elección de dejar el fútbol después de la muerte de un compañero (Mario Pineida), no fue una decisión verdadera. Siento demasiado dolor, como si hubiera muerto mi hermano. Lo conocía desde hace mucho. Es un dolor muy grande, pero se requiere seguir adelante. Tengo muy bellos recuerdos de él, pero el dolor es muy grande“; manifestó.

Felipe Caicedo y su paso por el Lazio

Felipe Caicedo llegó al Lazio en el verano del 2017 y permaneció hasta el de 201. En cuatro temporadas, el delantero tricolor logró anotar 33 goles en 136 paridos con su escuadra. Además, logró ganar dos Supercopas y una Copa de Italia.

Además de jugar para el cuadro de Roma, el ariete también tuvo una destacada trayectoria en el balompié internacional. Defendió las camisetas del Basilea -adonde llegó desde las formativas del Rocafuerte de Guayaquil-, Manchester City, Sporting de Lisboa, Málaga, Levante, Lokomotiv, Al Jazira, Espanyol de Barcelona y Abha.

En Ecuador solo llegó a jugar al máximo nivel en Barcelona SC, donde estuvo presente en la temporada 2025. También defendió la camiseta de la Tri.

