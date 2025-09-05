Felipe Caicedo, actual delantero de Barcelona SC, celebró este viernes 5 de septiembre sus 37 años y, pese a su largo recorrido en el fútbol mundial, fue la Lazio de Italia el club que no se olvidó de su aniversario.

El equipo romano, donde el ecuatoriano vivió sus mejores años en Europa, publicó un mensaje breve pero emotivo en redes sociales: “Feliz cumpleaños, Felipe Caicedo”, acompañado de un video con algunos de sus mejores momentos con la camiseta celeste.

Incluso, en su cuenta oficial de Instagram, la Lazio invitó a sus seguidores a votar por el mejor gol de Caicedo con el club, recordando que el atacante dejó varias anotaciones memorables.

El fichaje de Felipe Caicedo

Tras una temporada discreta en el Espanyol de Barcelona, donde apenas anotó dos goles, la Lazio fichó a Felipe Caicedo en el verano de 2017.

El club pagó alrededor de 3,39 millones de dólares fijos más 2,26 millones en variables, alcanzando un total cercano a 5,65 millones de dólares.

Fue una apuesta que terminó siendo rentable, ya que el ecuatoriano cumplió en el campo, pese a no ser el atacante principal.

Los números de ‘Felipao’ en la Lazio

Durante cuatro temporadas (2017-2021), Caicedo defendió los colores de la Lazio en 136 partidos oficiales, en los que marcó 33 goles.

Además, se consolidó como un socio clave de Ciro Immobile en el ataque, aportando tanto en juego colectivo como en anotaciones decisivas en Serie A y competiciones europeas.

Con el equipo capitalino, Caicedo tuvo la oportunidad de debutar en la Uefa Champions League, un sueño cumplido en su carrera, donde incluso logró anotar en la máxima competencia de clubes.

Títulos y legado

En su paso por la Lazio, el delantero ecuatoriano ganó tres títulos oficiales:

Dos Supercopas de Italia (2017 y 2019).

(2017 y 2019). Una Copa Italia (2018/19).

Hoy, aunque su presente esté en Ecuador, la Lazio no olvida a Caicedo y lo sigue recordando como uno de los delanteros más queridos de la última década en el club.

