Barcelona SC dejó escapar puntos en casa tras empatar con Universidad Católica el domingo 7 de diciembre, en el Estadio Monumental. Después del partido, Felipe Caicedo —quien volvió a sumar minutos— habló sobre el momento del equipo y su futuro inmediato.

El delantero de 37 años admitió que los dos duelos restantes del hexagonal serán “finales” para el Ídolo, que busca clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Actualmente, Barcelona SC marcha tercero con 64 puntos, uno menos que Liga de Quito, aunque los albos todavía tienen un encuentro pendiente ante Independiente del Valle que podría ampliar la diferencia a cuatro unidades.

¿Felipe Caicedo seguirá en Barcelona SC?

Tras el compromiso, Caicedo fue consultado en zona mixta sobre su continuidad en 2026. Su respuesta dejó más interrogantes que certezas.

“Voy día a día. Terminaré la temporada y estoy entrenando bien, concentrado en ayudar al equipo”, expresó.

Sobre una posible renovación, el atacante no cerró la puerta, aunque dejó claro que todo dependerá de una conversación con la directiva.

“Mi corazón es amarillo y siempre seré de Barcelona. Mi deseo es ser campeón con BSC; si no es como jugador, será como dirigente. En el futuro volveré, es mi equipo y siempre estaré dispuesto a ayudar”, afirmó ‘Felipao’.

Una temporada cuesta arriba

La primera campaña de Felipe Caicedo en Ecuador ha estado marcada por las lesiones y la falta de continuidad. Pese a llegar con ilusión al club de sus amores, su adaptación se complicó por la falta de ritmo competitivo.

De los 49 partidos que pudo disputar en el año, solo estuvo presente en 20, mientras que 19 se los perdió por distintas molestias físicas. Apenas sumó siete titularidades y acumuló poco más de 630 minutos en cancha.

Aun así, logró anotar tres goles: dos en el campeonato ecuatoriano y uno en la Copa Libertadores.

Su futuro para 2026 sigue en suspenso, y la decisión final se tomará una vez concluido el hexagonal.

