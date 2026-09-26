Juan Riquelme Angulo asume el reto de heredar el mítico 13 de Ecuador

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de septiembre de 2026

Juan Riquelme Angulo debutó con la Selección de Ecuador en la derrota 3-0 ante Corea del Sur en Suwon el pasado jueves 24 de septiembre de 2026. Tras sumar sus primeros minutos con la Tri, el delantero aseguró que cumplió el sueño de vestir la camiseta nacional.

Juan Riquelme Angulo y el orgullo familiar

Juan Riquelme Angulo contó este sábado 26 desde Corea del Sur que, después de recibir la oportunidad de Marcelo Gallardo, llamó a su familia para compartir este momento único en su naciente carrera.

Su hermano (el también futbolista José Enrique Angulo) y sus allegados celebraron su estreno y se mostraron orgullosos por lo que está consiguiendo en el mismo año que debutó en Independiente del Valle y fue transferido al Sunderland inglés.

Gallardo destacó que ingresó con personalidad y tuvo dos remates al arco. El delantero, además, explicó que trabaja para responder a la expectativa que existe sobre él y asumir el reto de convertirse en el delantero que Ecuador busca en esta nueva etapa.

‘Riqui’ también habló de la camiseta número 13 heredada de Enner Valencia. Reconoció que vestir ese número fue un honor y que se siente orgulloso por haberlo llevado durante su primer partido.

El delantero se refirió a la dificultad de adaptarse a los horarios en tan corto tiempo. Primero tuvo que acomodarse a la diferencia entre Quito y Sunderland y después afrontar el cambio entre Sunderland y Suwon.

Explicó que está intentando descansar todo lo posible para afrontar esta etapa en la que el combinado nacional enfrentará el próximo jueves 1 de octubre a Japón y el lunes 5 a Nueva Zelanda o Panamá.

El meteórico año de Angulo

Juan Riquelme Angulo nació hace 18 años en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Hasta el año pasado, su camino lo construyó en las divisiones menores de Independiente del Valle y en las selecciones juveniles de Ecuador.

En el 2026, el cambio fue radical porque debutó en el primer equipo de IDV, en el que alcanzó a disputar 23 partidos entre la Liga Pro, Copa Ecuador y Copa Libertadores. Anotó siete goles, dio tres asistencias y recibió tres tarjetas amarillas en 865 minutos.

El martes 1 de septiembre sorpresivamente se anunció que el Sunderland lo contrató por las siguientes cinco temporadas a cambio de un poco más de seis millones de dólares, según confirmaron medios ingleses y Transfermarkt.

Su proceso de adaptación empezó con su participación en el equipo sub-21 con el que sumó sus primeros 62 minutos en la Premier League 2 en el triunfo ante el Norwich por 3-1 en el Eppleton Colliery Welfare Ground el pasado viernes 18.

El jueves 24 se estrenó con Ecuador. Ingresó a los 67 minutos en lugar de Jordy Caicedo, dando inicio a su camino con el combinado nacional, en el que se espera marque una época en una posición en la que al país le ha costado encontrar un jugador que marque la diferencia.

Corea del Sur 3-0 Ecuador

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