Marcelo Gallardo hizo una advertencia a los jugadores de Ecuador

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

El entrenador de la Selección de Ecuador, Marcelo Gallardo, hizo un balance tras el empate 1-1 y la posterior caída en penales ante Panamá en Tokio este lunes 5 de octubre de 2026. El estratega enfatizó que el objetivo principal de este viaje por Asia fue evaluar comportamientos y rendimientos individuales.

Marcelo Gallardo, satisfecho con los debutantes

Sobre las definiciones desde los 11 pasos, Marcelo Gallardo explicó que se trata de un hábito que se entrena tras las prácticas, aunque el contexto de competencia nunca será el mismo. Detalló que el orden de los ejecutantes se decide en el momento, según las sensaciones que transmite el futbolista.

El técnico valoró la personalidad mostrada por los debutantes de la Tri, destacando la actitud de los jóvenes al asumir responsabilidades en momentos de tensión. Pese a haber fallado en la tanda, resaltó el respaldo del grupo hacia figuras como Juan Riquelme Angulo tras el partido.

Respecto a las ausencias, el técnico reveló que Pervis Estupiñán sufrió una contusión en el juego previo ante Japón, la cual derivó en un leve esguince de rodilla tras los exámenes médicos. Por esta razón, el cuerpo técnico decidió marginarlo del compromiso frente al cuadro panameño.

Justificó la rotación masiva en la alineación titular argumentando la necesidad de dar rodaje a jugadores con pocos minutos. Aunque reconoció que los cambios afectaron el funcionamiento en la primera mitad, destacó la reacción del equipo durante la segunda parte del choque.

Gallardo advirtió a sus jugadores

Más allá de los resultados, el argentino celebró la mentalidad competitiva del grupo y el malestar que provocó no ganar. Aseguró que esa inconformidad demuestra el deseo de dar un salto de calidad para competir al más alto nivel y no conformarse solo con disputar los cotejos.

En cuanto a lo táctico, explicó que probó variaciones con línea de tres defensiva para analizar distintas variantes de juego. Aclaró que la propuesta buscará ser protagonista y presionar alto, adaptando el dibujo según el rival, pero manteniendo una idea clara de dominio en cancha.

El adiestrador dejó claro que la continuidad en los clubes será importante para las futuras convocatorias.

“Futbolistas que vienen sin continuidad o no juegan mucho en sus clubes, bueno, entender que para estar en la selección deben mostrar una continuidad para que cuando vengas acá no vengan faltos de ritmo”, advirtió.

Finalmente, el ‘Muñeco‘ sostuvo que el tiempo será su mejor aliado para consolidar su proyecto en la Selección de Ecuador. Indicó que las próximas fechas FIFA servirán para afianzar la estructura, dar seguimiento a los jugadores y definir el modelo ideal antes de las eliminatorias.

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