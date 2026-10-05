La Selección de Ecuador cerró una floja gira por Asia ante Panamá

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

La Selección de Ecuador cerró este lunes 5 de octubre de 2026 su gira por Asia tras caer 7-6 en la definición por penales ante Panamá, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos en el Estadio Nacional de Tokio.

Con este marcador finalizó sin triunfos la gira de estreno del técnico Marcelo Gallardo, registrando además las caídas frente a Corea del Sur y Japón (también en penales).

La Selección de Ecuador hizo una serie de cambios

La Selección de Ecuador formuló una serie de cambios para enfrentar a Panamá por la definición del tercer lugar de la Copa Kirin, en comparación con el equipo titular que plantó en el Estadio Internacional de Yokohama ante Japón el pasado jueves 1.

En el arco, Gonzalo Valle reemplazó al experimentado Hernán Galíndez. El jugador de los registros de Liga de Quito sumó su quinto encuentro defendiendo el arco tricolor, en el que no recibió goles en tres (Brasil, Perú y Guatemala).

En la defensa tuvieron su oportunidad Fricio Caicedo (Inter Miami), Félix Torres (Inter de Brasil), Léo Realpe (Famalicão) y Ángelo Preciado (Atlético Mineiro). Ninguno fue titular ante los japoneses en la jornada anterior.

En la mitad de la cancha, las modificaciones también se hicieron presentes con la inclusión de Anthony Valencia (Royal Amberes) y Jeremy Sarmiento (Middlesbrough). Solo repitieron en el 11 abridor John Mercado (Sparta Praga) y Jordy Alcívar (Independiente del Valle).

En el ataque, a diferencia del anterior compromiso —en el que no utilizó un centrodelantero definido—, se decidió por Jordy Caicedo (Huracán). Alan Minda (Atlético Mineiro) lo acompañó en la misión de generar peligro sobre el arco panameño.

Toda esa cascada de cambios hizo que la Tri tuviera un deslucido primer tiempo en el que se vio superada por los centroamericanos, al punto de que se fueron al descanso en desventaja de 1-0 por el acierto de José Vergara a los 38 minutos.

Ecuador volvió a cambiar para el ST

En el inicio de la segunda mitad, Gallardo se vio obligado a incluir cuatro cambios de golpe para darle un giro de 180 grados al funcionamiento del equipo, que en el primer tiempo dejó mucho que desear en todos los sectores.

Ingresaron Pedro Vite, Nilson Angulo, John Yeboah y Juan Riquelme Angulo por Alcívar, Mercado, Caicedo y Minda. Esas modificaciones hicieron que el cuadro tricolor mostrara una versión mejorada que le sirvió para alcanzar el 1-1 con la firma de Riquelme Angulo.

El delantero de 18 años aprovechó una jugada colectiva por la banda derecha entre Yeboah, Sarmiento y Valencia, quien le puso un pase al centro del área para que el delantero del Sunderland rompa la sequía goleadora de la era del ‘Muñeco’.

El exIDV logró su primer tanto con el cuadro nacional en apenas tres partidos. Está llamado a ser el reemplazante natural de Enner Valencia, goleador histórico de Ecuador, quien se retiró después del Mundial 2026.

Luego también ingresaron José Andrés Hurtado, Willian Pacho y Kenny Arroyo en lugar de Preciado, Realpe y Sarmiento.

En la tanda de penales, Panamá se impuso 7-6. Vite, Yeboah, Nilson Angulo, Arroyo, Pacho y Caicedo acertaron desde los 11 pasos. Anthony Valencia y Juan Riquelme Angulo fallaron sus remates.

La Tri volverá a jugar en la fecha FIFA de noviembre ante rivales que aún no están confirmados. Con esos dos juegos se terminará el calendario, en el que destaca la participación en la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá a mitad de año.

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