La Selección de Ecuador tuvo estas calificaciones tras el partido con Japón

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La Selección de Ecuador cumplió este jueves 1 de octubre de 2026 su segundo partido al mando del argentino Marcelo Gallardo como entrenador. En los 90 minutos el marcador no se movió (0-0) y en la tanda de penales ganaron los locales (5-4), dejando estas valoraciones.

La Selección de Ecuador tuvo a Jackson Porozo como figura

El sitio especializado 365Score dio una calificación de 7.0 puntos a Jackson Porozo, el más alto del equipo titular que Marcelo Gallardo dispuso sobre el césped del Estadio Internacional de Yokohama en esta jornada.

Transfermarkt registra que Porozo, actual jugador de Xolos de Tijuana, lleva jugados 13 partidos y un gol (Arabia Saudita) con la camiseta de la Tri desde 2019, año en el que debutó a los 19 años, un mes y siete días con el argentino Jorge Célico.

Pese a su poca cantidad de partidos, presume en su hoja haber estando en la Copa del Mundo Catar 2022 y la de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en las que no solo fue convocado por Gustavo Alfaro y Sebastián Beccacece, sino que también sumó minutos.

En 2019 fue titular con Célico en el Sudamericano sub-20 que ganaron en Chile y luego en el Mundial de Polonia del mismo año, en el que se quedaron con la medalla de bronce, la mejor presentación de un combinado nacional en torneos FIFA.

En clubes, Porozo defendió las camisetas de Manta FC (Ecuador), Boavista (Portugal), Troyes (Francia), Olympiacos (Grecia), Kasımpaşa (Turquía), Leganés (España) y desde el segundo semestre de 2024 la de Xolos.

Estupiñán y Vite, los peor calificados

Citando al mismo sitio, los de menor calificación en esta jornada fueron Pervis Estupiñán y Pedro Vite. Ambos recibieron 6.3 puntos, muy cerca de John Yeboah (6.4), que jugó con la camiseta número 10 del combinado ecuatoriano.

Estupiñán, desde la temporada 2025-2026, cuando fue traspasado del Brighton al Milan, tuvo un descenso en su rendimiento. En ese tiempo tiene un promedio de 58 minutos disputados por partido, anotó un gol, dio una asistencia, recibió una tarjeta amarilla y fue expulsado una vez.

Vite siempre ha sido uno de los jugadores más regulares de Ecuador. Que tenga una jornada no tan acertada no le quita el brillo a sus intervenciones con la camiseta amarilla desde 2024, cuando empezó a ser citado con frecuencia.

El promedio general del cuadro de Gallardo fue de 6.5 puntos. Su siguiente prueba será ante Panamá el próximo lunes 5 de octubre por el tercer puesto de la Copa Kirin en el Estadio Nacional de Tokio.

Calificaciones vs. Japón

Jugador Calificación Hernán Galíndez 6.6 Pervis Estupiñán 6.3 Willian Pacho 6.6 Jackson Porozo 7.0 Alan Franco 6.6 Nilson Angulo 6.5 Pedro Vite 6.3 Jordy Alcívar 6.6 John Mercado 6.6 Keny Arroyo 6.8 John Yeboah 6.4 Promedio general 6.5

Datos: 365Score

El promedio general del equipo es de 6.57 puntos (suma total de 72.3 entre 11 jugadores).

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