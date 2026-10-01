Marcelo Gallardo valoró la mejoría de la Selección de Ecuador tras caer ante Japón

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Marcelo Gallardo compareció ante los medios de comunicación luego de la derrota 5-4 ante Japón en la tanda de penales (0-0 en los 90 minutos). Apuntó a una mejoría de sus jugadores en relación con la goleada 3-0 sufrida ante Corea del Sur el pasado jueves 24 de septiembre de 2026.

Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo cree que la Selección de Ecuador tuvo una mejor presentación ante Japón este jueves 1 de octubre en el Estadio Internacional de Yokohama, comparado con lo que fue el paso en falso de su debut ante Corea del Sur en Suwon.

Afirmó que el plan de juego propuesto funcionó sobre todo en el primer tiempo. Esto cambió en la segunda mitad, donde sus dirigidos perdieron “claridad y fluidez” en un compromiso que consideró “parejo”, por lo que tuvo que definirse en la tanda de penales.

“Fue un partido de trámite parejo, más allá del sabor amargo que queda de haber perdido en los penales. Si descartamos eso, nos iríamos con una buena sensación de acuerdo al poco tiempo de trabajo que tuvimos”, enfatizó.

Reiteró en más de una ocasión que esta gira de partidos por Asia le servirá a él y a su cuerpo técnico para seguir conociendo a sus jugadores y observar el comportamiento de cada uno de ellos en las distintas facetas del juego.

“Nosotros creo que los incomodamos bastante en ese juego fluido que ellos tienen”, destacó el entrenador, que vive su primera experiencia como DT de un combinado nacional luego de su exitosa etapa en clubes de Argentina, Uruguay y, en menor medida, Arabia Saudita.

El ‘Muñeco’ defendió el trabajo de Franco

Sobre la inclusión de Alan Franco como lateral derecho, función que fue muy criticada en la etapa de Sebastián Beccacece, indicó que es una labor que el jugador también desempeña en el Atlético Mineiro de Brasil.

“No es algo que desconozca (la posición). Evaluamos esa posibilidad; es un jugador que tiene asimilación táctica, que sabe en dónde puede rendir. En este partido cumplió más una función de hombre con hombre, tratando de jugar por dentro. Lo hizo bien”, reafirmó.

Respecto a la decisión de no jugar con un centrodelantero de área durante 67 minutos del partido, mencionó que la idea fue emparejar a un equipo que tiene un proceso de varios años. Por eso decidió que John Mercado desempeñe esa función para que encare a su marcador.

Explicó que otra de las propuestas fue jugar con Kenny Arroyo y John Yeboah “por dentro para que se encuentren”, aprovechando su explosividad física y su habilidad con el balón para complementarse con Mercado por derecha y Nilson Angulo por la izquierda.

“Intentamos atacar desde ese lugar, no dando referencia de centrodelanteros que ya están acostumbrados a jugar con la última línea de defensas. Creo que en el primer tiempo hicimos cosas buenas. Voy a seguir evaluando”, ponderó.

Destacó que el equipo se mostró “más fresco” y evidenció una mejoría en la parte física, vinculada a que sumaron sesiones de entrenamiento y acumularon más horas de sueño, aspecto que en su debut ante Corea del Sur no pudieron tener.

A su criterio, la Tri “seguirá mejorando con el correr del tiempo” con la inclusión de jugadores “importantes” que por lesión no pudieron participar de esta gira, quienes potenciarán su idea de juego.

La Selección de Ecuador volverá a jugar el próximo lunes 5 de octubre ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional de Tokio por el tercer lugar de la Copa Kirin. Luego volverán a reunirse para la fecha FIFA de noviembre.

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