Ecuador busca ante Japón una victoria que espera desde hace 30 años

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Ecuador vs. Japón se jugará en el estadio Internacional de Yokohama, por la Copa Kirin, este jueves 1 de octubre del 2026. La Tri buscará recuperarse del 3-0 sufrido ante Corea del Sur y terminar con una racha que se extiende desde 1996, año de su única victoria frente a los Samuráis Azules.

El partido será el segundo de Marcelo Gallardo como seleccionador de Ecuador. El argentino considera que enfrentar al conjunto dirigido por Hajime Moriyasu representará “una prueba interesante” para evaluar el rendimiento individual y colectivo de sus jugadores.

Ecuador vs. Japón tiene una historia favorable a los Samuráis Azules

Ecuador y Japón se enfrentaron por primera vez en 1995, precisamente por la Copa Kirin. Los japoneses se impusieron 3-0.

La única victoria ecuatoriana llegó en 1996. Desde entonces, la Tri no ha podido volver a derrotarlos. Japón ganó 1-0 en la Copa Kirin de 2006, empataron 1-1 en la Copa América de 2019 y el último amistoso terminó 0-0 antes del Mundial de Catar 2022.

Ecuador tampoco gana un partido desde el 2-1 conseguido frente a Alemania el 25 de junio, durante la fase de grupos del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

Gallardo afrontó su debut ante Corea del Sur con apenas un entrenamiento. Para el choque en Yokohama, en cambio, ha podido trabajar con el plantel desde el viernes.

Las ausencias siguen condicionando al equipo. Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata están fuera por lesión, mientras que Enner Valencia dejó definitivamente la selección. Gallardo busca ahora nuevas alternativas para el ataque.

Japón llega con dos victorias consecutivas

Japón atraviesa un momento diferente. Después de caer ante Brasil en los dieciseisavos del Mundial 2026, los Samuráis Azules vencieron 3-1 a Uruguay y 2-1 a Venezuela.

Ayase Ueda marcó un doblete frente a los venezolanos y aparece como una de las principales amenazas para Ecuador.

Gallardo destacó el trabajo de Moriyasu y el “juego atractivo” de Japón. Para el argentino, esta gira permitirá transmitir sus primeros conceptos y comenzar a construir una identidad que lleve a Ecuador a competir “en otro rango”.

Después de Japón, la Tri cerrará su gira asiática el 5 de octubre ante Nueva Zelanda o Panamá.

Con información de EFE