Ecuador vs. Japón ¿a qué hora juega la Selección y dónde ver el partido?

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador vuelve a la cancha este jueves 1 de octubre de 2026 para enfrentar a Japón, en un partido que abrirá su participación en la Copa Kirin y tendrá una particularidad para los aficionados que quieran seguirlo desde territorio ecuatoriano: habrá que modificar la rutina y comenzar el día mucho antes de lo habitual.

La Tricolor llega a Yokohama después de perder 3-0 frente a Corea del Sur, en el estreno de Marcelo Gallardo como seleccionador. Ahora tendrá más días de trabajo bajo las órdenes del entrenador argentino y un encuentro que, además de servir para evaluar el nuevo proceso, definirá si Ecuador avanza a la final del torneo japonés.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Japón y dónde ver el partido de la Selección?

El despertador tendrá que sonar temprano. Ecuador enfrentará a Japón desde las 05:10 de este jueves 1 de octubre, hora ecuatoriana. En territorio japonés serán las 19:10.

El partido podrá verse en señal abierta en Ecuador. De esta manera, los aficionados podrán seguir a la Selección sin necesidad de contratar un servicio adicional de televisión pagada.

Para quienes organicen su mañana alrededor del encuentro, el compromiso ocupará aproximadamente las dos primeras horas del día. Es decir, buena parte del partido se disputará antes del inicio habitual de las jornadas laborales y educativas.

¿Dónde se juega Ecuador vs. Japón?

El encuentro se disputará en el Estadio Internacional de Yokohama, también conocido como Nissan Stadium. El escenario tiene capacidad para más de 72 000 espectadores y las entradas para el encuentro están agotadas.

El estadio tiene, además, un recuerdo particular para el fútbol ecuatoriano. Allí, el 13 de junio de 2002, la Tricolor consiguió su primera victoria en una Copa del Mundo al derrotar 1-0 a Croacia, con gol de Édison Méndez.

La preparación para el encuentro también ha sido seguida por este Medio. El 28 de septiembre de 2026, EL COMERCIO detalló que la Selección de Ecuador prepara una camiseta especial para enfrentar a Japón y recordó que el duelo llegará exactamente una semana después del 3-0 sufrido ante Corea del Sur.

¿Qué se juega Ecuador ante Japón?

No será únicamente otro amistoso dentro de la gira asiática. Ecuador y Japón disputarán una de las semifinales de la Copa Kirin 2026, torneo que reúne también a Panamá y Nueva Zelanda.

El formato es de eliminación directa. Si Ecuador derrota a Japón, avanzará a la final y enfrentará al ganador del encuentro entre Panamá y Nueva Zelanda. Si pierde, disputará el partido por el tercer puesto frente al derrotado de esa llave.

En cualquiera de los dos casos, la Tricolor volverá a jugar el lunes 5 de octubre en el Estadio Nacional de Tokio.

¿Cómo llega Ecuador al partido?

La Tricolor llega después de una derrota 3-0 frente a Corea del Sur, registrada el 24 de septiembre. Ese compromiso fue el primero de Marcelo Gallardo como entrenador de la Selección y estuvo marcado por el poco tiempo que tuvo el cuerpo técnico para trabajar con los futbolistas.

El escenario ahora es distinto. Gallardo explicó este 30 de septiembre que el equipo llegará en mejores condiciones y calificó el encuentro ante Japón como una prueba que permitirá continuar evaluando el comportamiento colectivo y la asimilación de sus conceptos.

Será, por tanto, el segundo partido para empezar a observar qué modificaciones introduce el entrenador después del estreno en Suwon.

¿Cómo llega Japón para enfrentar a Ecuador?

Japón tendrá la localía y llega al encuentro después de encadenar dos victorias. Primero derrotó 3-1 a Uruguay y después venció 2-1 a Venezuela, antes del inicio de la Copa Kirin.

Gallardo destacó el proceso desarrollado por la selección japonesa y señaló que el rival permitirá medir los avances del equipo ecuatoriano después de los días adicionales de entrenamiento disponibles en esta segunda parada de la gira.

¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador después de Japón?

La participación ecuatoriana en Asia no terminará este jueves. La Selección volverá a la cancha el lunes 5 de octubre, en el Estadio Nacional de Tokio.

El rival dependerá de las semifinales: será Panamá o Nueva Zelanda. Ese encuentro será el tercero de Gallardo al frente de Ecuador y cerrará una gira que comenzó en Corea del Sur y continuará, desde la madrugada ecuatoriana de este jueves, con el desafío ante Japón.

Preguntas frecuentes sobre Ecuador vs. Japón por la Copa Kirin 2026:

❓ ¿A qué hora juega Ecuador vs. Japón? Ecuador enfrentará a Japón desde las 05:10 de este jueves 1 de octubre de 2026, hora ecuatoriana.

En Japón serán las 19:10. Debido a la diferencia horaria, los aficionados ecuatorianos deberán madrugar para seguir el segundo partido de Marcelo Gallardo como entrenador de la Tricolor. ❓ ¿Dónde ver Ecuador vs. Japón en Ecuador? El partido podrá verse por señal abierta en Ecuador.

Según la información disponible, los aficionados podrán seguir el encuentro sin necesidad de contratar un servicio adicional de televisión pagada. ❓ ¿Dónde se juega el partido entre Ecuador y Japón? El encuentro se disputará en el Estadio Internacional de Yokohama, también conocido como Nissan Stadium.

El escenario tiene capacidad para más de 72 000 espectadores y las entradas están agotadas. Allí Ecuador consiguió su primera victoria mundialista al derrotar 1-0 a Croacia el 13 de junio de 2002. ❓ ¿Qué pasa si Ecuador gana o pierde contra Japón? Si gana, Ecuador avanzará a la final de la Copa Kirin; si pierde, jugará por el tercer puesto.

El torneo utiliza un formato de eliminación directa. El siguiente rival de la Tricolor será Panamá o Nueva Zelanda, dependiendo de los resultados de las semifinales. ❓ ¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador después de enfrentar a Japón? La Selección volverá a jugar el lunes 5 de octubre de 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Tokio y será el tercero de Marcelo Gallardo al frente de Ecuador. El rival será Panamá o Nueva Zelanda y dependerá de los resultados de la Copa Kirin.

Te recomendamos