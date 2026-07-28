Pervis Estupiñán tiene una última oportunidad para quedarse en el AC Milan

El futuro de Pervis Estupiñán en el AC Milan dio un giro inesperado. Aunque en las últimas semanas parecía encaminado a regresar a la Premier League como refuerzo del Aston Villa, el nuevo entrenador del conjunto italiano, Ruben Amorim, decidió frenar cualquier negociación para observar al ecuatoriano durante la gira de pretemporada.

El lateral izquierdo formará parte de los amistosos que el cuadro ‘rossonero’ disputará en Australia e Indonesia, donde buscará convencer al cuerpo técnico de que merece continuar en el club para la temporada 2026-2027.

¿Pervis Estupiñán se queda o deja el AC Milan?

Según informó La Gazzetta dello Sport, el futuro del ecuatoriano se definirá tras la gira de pretemporada.

El diario italiano recuerda que Estupiñán será recordado por marcar el gol del triunfo en un derbi, pero considera que ese momento no garantiza su continuidad en el club.

“Pervis Estupiñán seguirá siendo para siempre el hombre del gol en el derbi. Sin embargo, eso no es suficiente para quedarse en el Milan. El Aston Villa hizo saber su interés por ficharlo y el club, que podría recibir alrededor de 15 millones de euros, decidió tomarse un tiempo. Lo llevó a Australia para que Ruben Amorim pueda evaluarlo”, señaló el medio.

La publicación añade que la decisión definitiva se tomará en aproximadamente 10 días y estima que el ecuatoriano tiene alrededor de un 45 % de posibilidades de permanecer en el conjunto italiano.

La pretemporada será decisiva

Estupiñán integra la lista de convocados para el Pre-Season Tour 2026, una gira que será determinante para su futuro.

El AC Milan disputará dos amistosos internacionales:

5 de agosto: AC Milan vs. Inter, en Perth (Australia).

(Australia). 8 de agosto: AC Milan vs. Chelsea, en Yakarta (Indonesia), duelo en el que Estupiñán podría enfrentarse al también ecuatoriano Moisés Caicedo.

El rendimiento del lateral durante estos compromisos será clave para que Ruben Amorim decida si continúa formando parte del proyecto deportivo del Milan o si el club abre la puerta a un traspaso antes del cierre del mercado.