Pervis Estupiñán, a un paso del Aston Villa para volver a jugar la Champions League

La etapa de Pervis Estupiñán en el fútbol italiano estaría llegando a su fin.

Después de una temporada irregular con el AC Milan, el lateral ecuatoriano está muy cerca de regresar a la Premier League, donde el Aston Villa aparece como su próximo destino para la campaña 2026/27.

El club dirigido por Unai Emery busca reforzar el sector izquierdo de su defensa y habría elegido al ecuatoriano como su principal objetivo para reemplazar a Lucas Digne, quien dejó el equipo en este mercado de fichajes.

Pervis Estupiñán, muy cerca del Aston Villa

De acuerdo con el reconocido periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, Estupiñán ya alcanzó un acuerdo en los términos personales con el Aston Villa.

Ahora, únicamente resta que el club inglés y el AC Milan lleguen a un acuerdo por el valor del traspaso para cerrar la operación.

“Las negociaciones continúan con el AC Milan para acordar la cifra del traspaso. Unai Emery quiere a Pervis Estupiñán como reemplazo de Lucas Digne”, informó Romano en sus redes sociales.

El fichaje supondría el regreso del ecuatoriano a Inglaterra y le permitiría disputar nuevamente la UEFA Champions League, torneo para el que Aston Villa consiguió su clasificación.

🚨🟣🔵 Understand Aston Villa have agreed personal terms with Pervis Estupiñán who wants the move to #AVFC.



Negotiations continue with AC Milan to agree on the fee as Unai Emery wants Pervis as replacement for Lucas Digne. pic.twitter.com/Ff9B4f0QTq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026

Un reencuentro con Unai Emery

La posible llegada de Estupiñán también significaría un reencuentro con Unai Emery, entrenador con el que ya coincidió durante su etapa en el Villarreal.

Bajo las órdenes del técnico español, el ecuatoriano conquistó la UEFA Europa League y posteriormente fue protagonista de la histórica campaña del conjunto español que alcanzó las semifinales de la Champions League.

Ese conocimiento previo sería uno de los factores que impulsan el interés del entrenador por volver a contar con el defensor tricolor.

Una temporada complicada en Italia

Tras tres destacadas campañas con el Brighton & Hove Albion, donde llegó a ser considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la Premier League, Estupiñán dio el salto al AC Milan para la temporada 2025/26.

El inicio fue prometedor, ya que se ganó rápidamente un puesto como titular e incluso debutó con una asistencia.

Sin embargo, una expulsión en su quinto partido, varias molestias físicas y una baja en su rendimiento hicieron que perdiera protagonismo durante la temporada, mientras el joven italiano Davide Bartesaghi comenzó a ganar terreno en la rotación.

En total, el ecuatoriano disputó 22 partidos oficiales, acumuló cerca de 1.300 minutos y registró una asistencia.

Su momento más destacado llegó en el Derbi della Madonnina,cuando marcó el gol de la victoria por 1-0 frente al Inter, una anotación que quedó como uno de los mejores recuerdos de su breve paso por el conjunto rossonero.

Ahora, todo apunta a que Estupiñán volverá a Inglaterra para intentar recuperar su mejor nivel en una de las ligas más competitivas del mundo y regresar a la máxima competición europea de clubes.