Sarmiento y Angulo dan pistas del nuevo Ecuador de Gallardo

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

La Selección de Ecuador llega al cierre de su gira asiática con dos voces que permiten entender cómo se vive por dentro el arranque del ciclo de Marcelo Gallardo. Jeremy Sarmiento y Nilson Angulo hablaron este domingo 4 de octubre, en la previa del duelo ante Panamá por el tercer puesto de la Copa Kirin, sobre los primeros cambios que intenta instalar el entrenador argentino.

Ecuador todavía atraviesa una fase de reconocimiento. Gallardo apenas completa sus primeros días al frente del plantel y el partido ante Panamá será la tercera prueba de un proceso que comenzó con derrota ante Corea del Sur y continuó con un empate sin goles frente a Japón, antes de caer en la tanda de penales. En ese escenario, Sarmiento y Angulo dejaron pistas sobre lo que empieza a exigir el nuevo cuerpo técnico.

Sarmiento y Angulo explican qué empieza a pedir Gallardo en Ecuador

Sarmiento resumió la intención que percibe dentro del campo: Ecuador quiere pasar de competir a controlar y ganar los partidos. “Queremos dominar partidos, ser una selección que no solo compita, pero ganar, tener esa mentalidad”, señaló el atacante, quien remarcó que el grupo todavía atraviesa un período de adaptación.

Para el futbolista del Middlesbrough, esa transformación no puede medirse únicamente por los primeros resultados. La Tri enfrentó a rivales exigentes en Asia y, según sostuvo, la falta de eficacia ofensiva forma parte de los aspectos que el plantel trabaja diariamente.

La definición aparece, precisamente, como uno de los puntos comunes entre las declaraciones de los atacantes. Angulo explicó que Gallardo le pide mantener las características que lo distinguen —atacar, defender y expresarse con libertad—, aunque reconoció que debe mejorar frente al arco. “Necesitamos marcar para poder ganar los partidos”, sostuvo.

El regreso de Jeremy Sarmiento cambia el escenario

Para Sarmiento, esta gira tiene además una dimensión personal. Volver a vestir la camiseta de Ecuador, después de un prolongado período fuera de las convocatorias, fue “otro sueño cumplido” para él y su familia.

Su retorno adquiere mayor contexto por lo ocurrido durante el ciclo anterior. Como publicó EL COMERCIO el 29 de septiembre de 2026, Sarmiento quedó fuera de la convocatoria de Sebastián Beccacece para el Mundial 2026 después de haber perdido espacio en la Selección. Con Gallardo, el extremo volvió al grupo y ahora intenta recuperar protagonismo dentro de una estructura que todavía está en construcción.

El jugador también destacó la energía que Gallardo transmite en entrenamientos y partidos. Su lectura coincide con la del entrenador: el nuevo ciclo necesita tiempo, conocimiento mutuo y trabajo antes de establecer conclusiones definitivas sobre nombres o funcionamiento.

Nilson Angulo mira más allá de la gira por Asia

Angulo también pidió paciencia. El atacante del Sunderland calificó a Gallardo como un entrenador que puede ayudar al grupo y señaló que la adaptación será progresiva. Su mensaje, sin embargo, no quedó limitado al amistoso frente a Panamá.

El extremo proyectó el trabajo hacia las eliminatorias y la Copa América, dos competencias que marcarán el siguiente tramo competitivo de Ecuador. Para él, la preparación deberá ser física y mental, mientras el plantel incorpora las nuevas exigencias.

Gallardo, por su parte, anticipó que frente a Panamá realizará varios cambios y buscará entregar minutos a futbolistas que todavía han tenido poca participación. El técnico explicó que continúa en una etapa de observación y que uno o dos encuentros no son suficientes para establecer conclusiones sobre cada jugador.

Panamá cierra el primer laboratorio de Gallardo

El encuentro de este lunes 5 de octubre cerrará la primera gira de Gallardo con Ecuador. Más allá del resultado, será otra oportunidad para evaluar cómo responde el equipo a las instrucciones que Sarmiento y Angulo describieron: mayor dominio, competitividad, libertad ofensiva y, sobre todo, eficacia en el último tramo de la cancha.

Después de Asia llegará una nueva convocatoria y, con ella, otra fase de selección y seguimiento. Gallardo adelantó que observará un universo amplio de futbolistas y que la continuidad y competitividad en los clubes serán factores para sostener un lugar en La Tri. Panamá será el último examen de esta primera ventana; el proceso, en cambio, apenas empieza.

Preguntas frecuentes sobre Ecuador vs. Panamá por la Copa Kirin:

❓ ¿A qué hora juega Ecuador vs. Panamá? Ecuador enfrentará a Panamá el lunes 5 de octubre de 2026 a las 01:30, hora de Ecuador.

En Japón serán las 15:30. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Tokio y será el tercer y último partido de La Tri durante su gira por Asia. ❓ ¿Dónde ver Ecuador vs. Panamá? El partido tendrá transmisión gratuita por señal abierta en Ecuador y una alternativa digital oficial vía streaming.

Los aficionados podrán seguir el encuentro tanto por televisión como mediante dispositivos conectados a Internet, según las opciones oficiales de transmisión señaladas para el compromiso. ❓ ¿Por qué Ecuador juega contra Panamá en la Copa Kirin? Ecuador y Panamá se enfrentarán para definir el tercer puesto de la Copa Kirin 2026.

La Tri empató 0-0 con Japón y perdió 5-4 en penales. Panamá igualó 1-1 con Nueva Zelanda y posteriormente cayó 5-3 desde el punto penal. ❓ ¿Cuántos goles ha marcado Ecuador con Marcelo Gallardo? Ecuador todavía no ha marcado goles en los primeros 180 minutos con Gallardo como entrenador.

La Tri perdió 3-0 frente a Corea del Sur en el debut del técnico y posteriormente empató 0-0 ante Japón durante el tiempo reglamentario. El encuentro contra Panamá será su tercera presentación. ❓ ¿Qué jugadores de Panamá tienen relación con el fútbol ecuatoriano? Entre los nombres mencionados están José Fajardo y Azarías Londoño.

Ambos han estado vinculados a Universidad Católica, por lo que el último rival de Ecuador en esta gira cuenta con futbolistas conocidos dentro del campeonato ecuatoriano.

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