Alan Franco roza una marca histórica con la Selección de Ecuador

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Alan Franco es uno de los jugadores de mayor experiencia en la actual plantilla de la Selección de Ecuador. En el próximo partido ante Panamá en el Estadio Nacional de Tokio puede alcanzar un récord personal que lo consolidará en el equipo nacional.

Alan Franco debutó en 2018 en la Selección de Ecuador

Alan Franco debutó oficialmente como jugador profesional en julio de 2016 con 17 años. El uruguayo Pablo Repetto le dio ocho minutos en el empate 1-1 ante Liga de Quito en la fecha 21 (ingresó por el fallecido Jonathan González) del campeonato ecuatoriano.

Dos años después, el colombiano Hernán Darío Gómez lo citó por primera vez a la Selección de Ecuador para los amistosos ante Jamaica y Guatemala disputados en Estados Unidos en septiembre. Tenía 20 años y un prometedor futuro.

Ante Jamaica se mantuvo en el banco de suplentes. Contra Guatemala fue incluido en el equipo titular. Utilizó el número 15 en su espalda y recibió una tarjeta amarilla a los 55 minutos. A los 66 fue sustituido por Jefferson Orejuela.

Gómez formó en esa jornada en el SeatGeek Stadium (entonces Toyota Park) de Bridgeview, Illinois, con Alexander Domínguez, Cristian Ramírez, Frickson Erazo, Robert Arboleda y Juan Carlos Paredes. También alineó a Franco (Orejuela), Jhegson Méndez (Edison Vega), Ayrton Preciado (Júnior Sornoza), Renato Ibarra (Fernando Guerrero), Enner Valencia y Miller Bolaños (Romario Ibarra).

Valencia y Romario Ibarra anotaron en esa jornada, la primera luego del Mundial Rusia 2018 al que la Tri no asistió tras haber completado una desastrosa campaña al mando de los argentinos Gustavo Quinteros y Jorge Célico.

Franco y el récord que alcanzará

Desde su debut, Franco defendió la camiseta tricolor en amistosos, en los mundiales de Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, con sus respectivas eliminatorias, y en las ediciones de la Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024.

En ese trayecto acumula 64 partidos, número que lo deja a solo uno de alcanzar a Moisés Caicedo, quien, con 65, es el futbolista que más veces ha defendido la camiseta nacional dentro de la actual generación.

Franco y Caicedo se perfilan para mezclarse con nombres brillantes como los de Felipe Caicedo, Agustín Delgado, Eduardo Hurtado, Edwin Tenorio y Alexander Domínguez, a quienes a este ritmo alcanzarán y rebasarán en los siguientes años.

Sin embargo, aún están lejos de Iván Hurtado, el máximo exponente de la Tri en cuanto a partidos disputados con 168. El segundo en esta lista es el polifuncional Walter Ayoví con 121 y el tercero, el talentoso mediocampista Edison Méndez con 111.

Te recomendamos: