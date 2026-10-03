El caso Braian Oyola abre otro problema económico para Barcelona

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

La salida de Braian Oyola parecía haber cerrado su etapa en Barcelona SC, pero el vínculo entre ambas partes todavía tenía un capítulo pendiente. Meses después de que el argentino dejara Guayaquil, una resolución internacional volvió a colocar su contrato y las cuentas del equipo amarillo bajo la lupa.

El pronunciamiento de la FIFA, conocido este sábado 3 de octubre de 2026, establece nuevas obligaciones económicas para el conjunto guayaquileño. El origen está en la forma en que terminó una relación contractual que inicialmente debía extenderse hasta 2027 y que derivó en una disputa fuera de las canchas.

La resolución que cambia el escenario entre Barcelona y Braian Oyola

La Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA falló a favor de Braian Oyola en el proceso contra Barcelona SC por incumplimientos económicos contemplados en su contrato. El organismo reconoció que el jugador terminó el vínculo con justa causa debido a la falta de pagos.

La decisión obliga a Barcelona a cancelar 292 000 dólares, además de intereses del 5 % anual. De ese monto, 91 000 dólares corresponden a valores que estaban pendientes con el futbolista y otros 201 000 dólares fueron determinados como indemnización por la terminación anticipada del contrato.

Es decir, no se trata únicamente de salarios atrasados. Una parte de la obligación nace de lo que el jugador debía recibir mientras mantenía su relación laboral y otra responde al dinero que dejó de percibir después de que el contrato terminara antes del plazo establecido.

¿Por qué la cifra llegó a ese monto?

En el cálculo, la FIFA también tomó en consideración primas de habilitación y contratación contempladas en el acuerdo. Estas fueron consideradas obligaciones económicas fijas e incondicionales y, por ello, formaron parte del valor residual del contrato.

Sin embargo, la indemnización no se calculó simplemente sobre todo lo que Oyola habría recibido hasta 2027. El organismo aplicó el principio de mitigación del daño y descontó 50 000 dólares correspondientes al contrato que el argentino firmó posteriormente con Bolívar, de Bolivia.

La lógica detrás de este mecanismo es sencilla: si un futbolista consigue otro equipo después de terminar anticipadamente un contrato, los ingresos derivados de su nuevo vínculo pueden reducir el monto que debe pagar el anterior club.

Tras su paso por Bolívar, el mediocampista regresó al fútbol ecuatoriano y se incorporó a Aucas en 2026.

El plazo que ahora corre para Barcelona

Con la resolución emitida, Barcelona SC dispone de 45 días para cancelar los valores determinados por la FIFA. Si el pago no se realiza dentro del periodo establecido, el club podría enfrentar una prohibición para registrar nuevos jugadores, según las disposiciones del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores del organismo internacional.

Ese escenario convertiría una deuda contractual en un problema directamente relacionado con la planificación deportiva. Una prohibición de registro limita la posibilidad de inscribir nuevas contrataciones mientras la medida permanezca vigente.

El fallo aparece, además, en medio de un escenario financiero que ha acompañado al club durante distintas administraciones. EL COMERCIO detalló el 30 de septiembre de 2026 que Barcelona SC ha manejado ingresos millonarios, pero también obligaciones económicas acumuladas y antecedentes de cuentas que no fueron aprobadas por sus asambleas de socios.

Un contrato que debía llegar hasta 2027

Braian Oyola llegó a Barcelona SC en marzo de 2024 después de su etapa en Delfín. El argentino firmó por tres temporadas y el conjunto amarillo adquirió el 80 % de sus derechos deportivos.

El proyecto, por lo tanto, contemplaba que el mediocampista permaneciera vinculado hasta 2027. Su salida anticipada modificó ese escenario y trasladó la discusión desde la cancha hacia el ámbito contractual.

Ahora el expediente entra en una nueva etapa. La discusión sobre la terminación del contrato ya cuenta con una resolución de la FIFA y Barcelona tiene un plazo para responder económicamente.

Para Oyola, el fallo reconoce los valores pendientes y la compensación derivada de la ruptura contractual. Para el club, el calendario de 45 días empieza a correr con una obligación adicional que deberá resolver para evitar que el caso tenga consecuencias sobre el registro de futbolistas.

Preguntas frecuentes sobre el fallo de FIFA a favor de Braian Oyola contra Barcelona SC:

❓ ¿Cuánto debe pagar Barcelona SC a Braian Oyola? Barcelona SC deberá pagar 292 000 dólares, más intereses del 5 % anual.

Según la resolución, 91 000 dólares corresponden a valores pendientes con el futbolista y otros 201 000 dólares fueron establecidos como indemnización por la terminación anticipada de su contrato. ❓ ¿Por qué FIFA falló a favor de Braian Oyola? La Cámara de Resolución de Disputas determinó que Oyola terminó su contrato con justa causa debido a incumplimientos económicos.

El vínculo originalmente debía extenderse hasta 2027. La resolución consideró tanto obligaciones pendientes durante la relación contractual como la compensación derivada de su finalización anticipada. ❓ ¿Por qué FIFA descontó 50 000 dólares de la indemnización? Porque Oyola consiguió posteriormente un contrato con Bolívar de Bolivia.

FIFA aplicó el principio de mitigación del daño. Los ingresos obtenidos por el futbolista mediante su nuevo contrato fueron considerados para reducir la compensación que debía asumir Barcelona. ❓ ¿Cuánto tiempo tiene Barcelona SC para pagar la deuda? Barcelona dispone de 45 días para cancelar los valores establecidos en la resolución.

El plazo comienza a correr a partir de lo establecido en el fallo. El club deberá cumplir con la obligación económica para evitar las consecuencias previstas por la normativa internacional. ❓ ¿Qué puede pasar si Barcelona SC no paga dentro del plazo? El club podría enfrentar una prohibición para registrar nuevos jugadores.

Según las disposiciones citadas del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, el incumplimiento podría trasladar el problema económico al ámbito deportivo al limitar la inscripción de nuevas contrataciones.

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