¿Cuándo vuelve el campeonato ecuatoriano? Barcelona y Liga protagonizan el regreso

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El campeonato ecuatoriano atraviesa una pausa justo cuando comenzó su etapa decisiva. El fútbol de Ecuador dejó abiertas las peleas por el título, los torneos internacionales y la permanencia, mientras Barcelona, Liga de Quito, Independiente del Valle y el resto de clubes esperan volver a competir por puntos.

La primera jornada de la fase final arrancó el 20 de septiembre y después llegó un paréntesis por la ventana internacional. El calendario ya establece el siguiente capítulo de un torneo que entrará, después de la espera, en una seguidilla de partidos hasta diciembre.

Barcelona y Liga se cruzan cuando vuelva el campeonato de fútbol en Ecuador

La espera terminará el 11 de octubre de 2026. Ese día está prevista la segunda fecha de la fase final y el primer hexagonal tendrá un partido que concentra buena parte de la atención: Liga de Quito recibirá a Barcelona SC.

La jornada también pondrá frente a frente a Universidad Católica con Macará, mientras Independiente del Valle jugará ante Aucas. Los seis clubes forman parte del grupo que disputa el título y los principales cupos internacionales.

El regreso, además, cambiará el ritmo del torneo. Después de las tres semanas que separan las dos primeras jornadas, la tercera fecha llegará el 18 de octubre. La cuarta está programada para el 25 de octubre y la quinta para el 1 de noviembre.

Para el hincha, la diferencia será evidente: de varios fines de semana sin campeonato se pasará a una fase con partidos prácticamente cada semana y con menos margen para recuperar puntos perdidos.

El título no será lo único que estará en juego

Mientras Barcelona, Liga de Quito, Independiente del Valle, Aucas, Universidad Católica y Macará disputan el primer hexagonal, otros equipos afrontarán una realidad completamente diferente.

La segunda fecha del hexagonal por la permanencia tendrá los enfrentamientos Delfín-Mushuc Runa, Orense-Deportivo Cuenca y Manta-Técnico Universitario. Este grupo también contempla 10 jornadas y llegará hasta el 13 de diciembre, de acuerdo con el fixture entregado para la fase final.

El cuadrangular, en cambio, tiene un calendario más corto. Libertad FC enfrentará a Leones FC y Guayaquil City jugará contra Emelec en su segunda jornada. Esa instancia contempla seis fechas y su programación llega hasta el 8 de noviembre.

La distribución responde al formato de la competición: seis clubes pelean en el hexagonal principal, seis integran el grupo por la permanencia y cuatro participan en el cuadrangular.

¿Por qué el campeonato ecuatoriano tuvo una pausa?

El paréntesis responde a la Fecha FIFA y a los compromisos de la Selección de Ecuador. La ventana internacional coincidió con el comienzo de la fase final y abrió un espacio entre la primera y la segunda jornada.

La pausa, por tanto, llegó en un momento particular: los equipos acababan de dejar atrás las 30 fechas de la primera etapa y recién empezaban a competir dentro de los grupos que determinarán sus objetivos definitivos de la temporada.

El 21 de septiembre, EL COMERCIO ya detalló que el campeonato entraría nuevamente en pausa y que la segunda jornada se disputaría el 11 de octubre. La publicación explicó que el corte estaba relacionado con la ventana FIFA y que afectaba el arranque de los hexagonales y el cuadrangular.

El calendario acelera después del regreso

Una vez superado el paréntesis, la competencia prácticamente no tendrá descanso. El primer hexagonal continuará el 18 y 25 de octubre, seguirá el 1, 8, 22 y 29 de noviembre y tendrá jornadas el 6 y 13 de diciembre.

Ese recorrido llevará directamente hacia la definición de la temporada. El regreso del 11 de octubre será, así, el punto desde el cual los clubes volverán a encadenar partidos después de una pausa que cortó el impulso inicial de la fase final.

Para Barcelona y Liga de Quito, ese retorno tendrá además un ingrediente inmediato: deberán enfrentarse entre sí. Mientras la Selección concentra por ahora la atención del fútbol de Ecuador, los clubes ya tienen marcada la fecha en la que volverán a disputar puntos en el campeonato.

Preguntas frecuentes sobre el regreso del campeonato ecuatoriano:

❓ ¿Cuándo vuelve el campeonato ecuatoriano? El campeonato ecuatoriano volverá el 11 de octubre de 2026.

Ese día está prevista la segunda jornada de la fase final, después de la pausa provocada por la Fecha FIFA y los compromisos internacionales de la Selección de Ecuador. ❓ ¿Cuándo juegan Liga de Quito y Barcelona SC? Liga de Quito recibirá a Barcelona SC el 11 de octubre de 2026.

El encuentro forma parte de la segunda fecha del hexagonal por el título. La jornada también contempla los partidos Universidad Católica-Macará e Independiente del Valle-Aucas. ❓ ¿Por qué se paralizó el campeonato ecuatoriano? La pausa se produjo por la Fecha FIFA y los partidos de la Selección de Ecuador.

El paréntesis coincidió con el comienzo de la fase final, después de las 30 jornadas de la primera etapa. Por eso, hubo un espacio de varias semanas entre la primera y la segunda fecha de los nuevos grupos. ❓ ¿Qué se define en la fase final del campeonato ecuatoriano? Están en juego el título, los cupos internacionales y la permanencia.

Seis clubes disputan el hexagonal principal, otros seis participan en el hexagonal por la permanencia y cuatro equipos integran el cuadrangular. Cada grupo tiene objetivos y calendarios diferentes. ❓ ¿Hasta cuándo se jugará el campeonato ecuatoriano? Los hexagonales tienen jornadas programadas hasta el 13 de diciembre de 2026.

Después del regreso del 11 de octubre, el calendario acelerará con partidos prácticamente cada semana. El cuadrangular tiene una programación más corta, con seis jornadas previstas hasta el 8 de noviembre.

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