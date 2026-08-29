U. Católica evita que Independiente rompa histórico récord del campeonato ecuatoriano

Independiente del Valle igualó por 2-2 con Universidad Católica en la fecha 27 del campeonato ecuatoriano y aquel resultado frenó su racha de victorias. El equipo rayado se quedó en 11 victorias consecutivas y no pudo superar el récord de El Nacional.

El empate entre Universidad Católica e Independiente del Valle

Independiente del Valle recibió a Universidad Católica durante este sábado 29 de agosto del 2026 en el Valle de los sueños. El conjunto rayado buscaba su duodécima victoria al hilo dentro de la Liga Pro en lo que va del año. La última vez que había conseguido un resultado distinto a un triunfo fue el 22 de mayo, cuando perdió ante Libertad.

Frente a los camarattas, el conjunto rayado fue el primero en ponerse en ventaja gracias a un gol de Ronald Briones a los 51 minutos. A ello se le sumó un tanto de Riquelme Angulo a los 56′. Sin embargo, la ‘Chatoleí’ logró reaccionar.

Con dos goles instantáneos, el conjunto celeste logró el empate. A los 61′ anotó Mauricio Alonso y Azarías Londoño lo hizo un minuto después.

Pese al empate, el cuadro rayado se mantiene en la cima del torneo con 68 puntos, 24 más que Universidad Católica, que es su inmediato perseguidor.

El récord de más victorias al hilo lo comparten Independiente y El Nacional

Debido al resultado obtenido por Independiente del Valle, el récord de mayor cantidad de victorias consecutivas quedo compartido. Junto al cuadro rayado, tal título lo posee El Nacional, también once victorias.

El récord del ‘Bi-Tri’ no ha podido ser quebrado desde su imposición hace 50 años, en 1976. En aquel año, los puros criollos vencieron de corrido desde la fecha seis hasta la fecha 16 del torneo nacional.

El equipo rojo venció a Emelec, Aucas, Liga de Quito, Barcelona SC, 9 de Octubre, Deportivo Cuenca, América de Quito, Universidad Católica, Audaz Octubrino y, nuevamente a Emelec y Aucas. Finalmente, el cuadro se coronaría campeón.

Independiente del Valle sumó 16 victorias seguidas entre todos los torneos

Dentro de todas sus competiciones, Independiente del Valle consiguió 16 triunfos al hilo. El equipo también se encuentra en los cuartos de final de la Copa Ecuador y la Copa Libertadores de América.

Desde que empezó su racha, los rayados vencieron a Rosario Central, Guayaquil City, Manta en dos ocasiones, Deportivo Santo Domingo, Mushuc Runa, Aucas, Emelec, Técnico Universitario, Orense, Deportivo Cuenca, Liga de Quito, Delfín, Deportes Tolima en dos ocasiones, y Leones FC.