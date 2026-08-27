Independiente del Valle cerca de romper un récord histórico de victorias consecutivas en Ecuador

Independiente del Valle atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. El vigente campeón y sólido líder de la Liga Pro 2026 buscará este fin de semana romper un récord histórico cuando reciba a Universidad Católica, por la fecha 27 del campeonato ecuatoriano.

El equipo dirigido por el paraguayo Joaquín Papa acumula 11 victorias consecutivas en la Liga Pro, registro con el que igualó la mejor racha conseguida en una misma edición del campeonato. La marca pertenecía a El Nacional.

Ahora, los rayados están a un solo triunfo de establecer un nuevo récord: si derrotan a Universidad Católica, alcanzarán 12 victorias consecutivas y quedarán solos con la mayor racha ganadora en una misma edición del torneo.

Independiente del Valle va por un récord histórico

El extraordinario momento de Independiente del Valle no se limita únicamente a la Liga Pro.

El conjunto de Sangolquí acumula 15 victorias consecutivas en todas las competiciones, tomando en cuenta sus presentaciones en el campeonato ecuatoriano, la Copa Libertadores y la Copa Ecuador.

En la Liga Pro, IDV domina con 67 puntos y mantiene una diferencia de 23 unidades sobre Aucas, su inmediato perseguidor, que suma 44.

Además, llega al encuentro motivado después de conseguir su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que enfrentará a Flamengo.

El próximo obstáculo para extender su histórica racha será Universidad Católica, que ocupa la tercera posición con 43 unidades y también necesita sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación internacional.

Universidad Católica quiere terminar con la racha de IDV

Universidad Católica tendrá la difícil misión de convertirse en el primer equipo en frenar a Independiente del Valle después de 11 triunfos consecutivos en la Liga Pro.

El conjunto ‘camaratta’ llega con confianza después de golear 5-1 a Manta FC en la jornada anterior, resultado que le permitió mantenerse entre los primeros lugares de la tabla.

Además de impedir el récord de IDV, una victoria sería fundamental para Católica en su objetivo de asegurar su presencia en los torneos internacionales de la próxima temporada.

Aucas busca mantenerse en el segundo lugar

La fecha 27 también tendrá partidos importantes en la lucha por los puestos superiores de la tabla.

Aucas, segundo con 44 puntos, recibirá a Libertad con la obligación de sumar para defender su posición.

El conjunto oriental llega después de derrotar 1-0 a Delfín en la jornada anterior.

Libertad, por su parte, ocupa la séptima posición con 37 unidades y todavía mantiene posibilidades de ingresar al hexagonal final. En su último partido venció 1-0 a Macará.

Liga de Quito y Barcelona SC no pueden descuidarse

La pelea por los puestos de clasificación también involucra a Macará, Liga de Quito y Barcelona SC.

Macará, cuarto con 42 puntos, visitará a Orense en un duelo directo por mantenerse entre los primeros lugares. El cuadro machaleño, además, afrontará el compromiso después de concretar la transferencia de Sergio Vásquez al Los Angeles FC de la MLS.

Más abajo aparecen Liga de Quito, quinto con 41 unidades, y Barcelona SC, sexto con 39.

Los albos recibirán a Guayaquil City, mientras que Barcelona visitará a Manta FC.

Una derrota de cualquiera podría apretar todavía más la lucha por los últimos puestos de clasificación, especialmente por la presencia de Libertad y Leones del Norte, que suma 35 puntos.

Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en Independiente del Valle, que tiene ante Universidad Católica la oportunidad de convertir una extraordinaria racha de victorias en un nuevo récord del fútbol ecuatoriano.